Powstanie nowy serial o Constantinie. Kto zagra głównego bohatera?

Nowy serial o Johnie Constantinie. Kto zagra główną rolę?

Wygląda na to, że John Constantine zaczaruje niedługo widzów HBO Max. Według Illuminerdi, platforma streamingowa zaczyna pracę nad produkcjami z "Justice League Dark Universe", a serial o znanym demonologu jest jednym z planowanych projektów.

Oczywiście nie są to potwierdzone informacje, ale taka produkcja wydaje się być wyjątkowo prawdopodobna - w końcu Constantine to jedna z najpopularniejszych postaci w katalogu DC Comics.

Z raportu wspomnianego portalu wynika, że twórcy nowego serialu chcą znaleźć też świeżą twarz do odgrywania głównej roli - to znaczy, że ani Keanu Reeves, ani Matt Ryan nie powrócą do roli znawcy magii. Jeśli wierzyć doniesieniom Illuminerdi, producenci szukają aktora BIPOC (o pochodzeniu z mniejszości etnicznej) mającego 20-kilka lat.

Illuminerdi podaje, że na liście producentów widnieje m.in. nazwisko Riza Ahmeda. Niestety nie doprecyzowano, czy jest archetypem urody dla kandydatów do roli, czy może jest jednym z aktorów branych pod uwagę do występu w Constantinie.

JJ Abrams i jego firma Bad Robot mają wyprodukować serial dla HBO Max w ramach umowy z WarnerMedia. Scenarzystą produkcji ma być natomiast Guy Bolton, który obecnie pracuje też dla Netfliksa ("The Big Fix") oraz brytyjskiego ITV Studios ("Briefs"). Niestety, tak jak wspomnieliśmy, nie są to potwierdzone informacje.