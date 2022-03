Powstanie serial, który opowie o dawnych czasach miasteczka z filmów "To"

Serial będzie horrorem, a pomogą go stworzyć producenci i reżyser obydwóch odsłon filmów "To". Produkcja najprawdopodobniej opowie o poprzednich ofiarach klauna Pennywise'a.

Pennywise powróci w serialowym prequelu filmów To?

W 2017 roku książka "To" doczekała się kinowej adaptacji. Fabułę (chyba) najpopularniejszej książki podzielono na dwie części i dzięki temu otrzymaliśmy "To" i "To - Rozdział 2". Drugi z filmów zadebiutował w kinach w 2019 roku. Wygląda jednak na to, że opowieść o miasteczku Derry jeszcze się nie skończyła.

Jak podaje Variety, HBO Max jest już na wstępnym etapie prac nad serialem, który będzie pełnił rolę prequelu kinowej wersji "To". Obecnie trwa poszukiwanie scenarzystów, którzy opowiedzą kolejną historię klauna Pennywise'a.

Według portalu, nowy serial ma nosić tytuł "Welcome to Derry" i jednym z twórców produkcji będzie Andy Muschietti, czyli reżyser dwóch części filmowego "To". Pomogą mu w tym producenci i scenarzyści serii, Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Ten ma również zostać głównym scenarzystą serialu.

Na razie nie zdradzono, o czym opowie fabuła "Welcome to Derry", ani które postacie znane z filmów powrócą w prequelu. Akcja zostanie osadzona w latach 60. XX wieku, a więc wiele lat przed wydarzeniami z filmów i skupi się na wydarzeniach, które doprowadziły do tego, co wydarzyło się w kinowej adaptacji.

Trudno sobie wyobrazić, by HBO Max nie planowało powrotu klauna Pennywise'a. W filmach wcielił się w niego Bill Skarsgård, ale na razie trudno przewidywać, czy aktor powróci do roli - w końcu demon jest znany ze swoich zmiennokształtnych umiejętności, więc możliwe, że ktoś go zastąpi.

Samo miasteczko Derry występuje w kilku innych dziełach pisarza - "Dallas ’63", "Tajemnicze okno, tajemniczy ogród" oraz "Bezsenność". Zostaje też wspomniane w "Smętarzu dla zwierząt", opowiadaniu "Ciało", "Misery" i "Grze Geralda". Być może w serialu pojawią się jakieś nawiązania do jego innych książek?

Fani horrorów muszą się jednak na razie uzbroić w cierpliwość - na razie data premiery "Welcome to Derry" nie jest znana. Spodziewamy się, że serial zadebiutuje najwcześniej w drugiej połowie 2023 roku.