Powstanie serial na bazie gier God of War? Ma zadebiutować na Amazon Prime Video

God of War to jedna z najlepszych serii gier wszech czasów, więc niedziwne, że PlayStation planuje zmienić markę w przebojowy serial na jednej z platform streamingowych.

God of War - Amazon chce zrealizować serial na bazie serii gier

Jak podaje Deadline, flagowa franczyza PlayStation o tytule God of War ma zostać zamieniona w serial telewizyjny. Według informacji serwisu, Prime Video jest w trakcie negocjacji dotyczących aktorskiego serialu na podstawie ikonicznej mitologicznej serii.

Twórcami nowego projektu mają być współtwórcy i producenci "The Expanse" Mark Fergus i Hawk Ostby oraz showrunner "Koła czasu", Rafe Judkins. Oczywiście w realizacji serialu muszą pomóc ludzie z Sony Pictures Television oraz PlayStation Productions, którzy są dołączeni do każdej produkcji telewizyjnej na bazie gier od PlayStation. Na razie ani Amazon, ani Sony nie skomentowali sprawy.

Sony PlayStation jest mocno zaangażowane w tworzenie filmów i seriali. W lutym zadebiutował film "Uncharted", niedawno poinformowano, że Peacock zrealizuje serial "Twisted Metal" z Anthonym Mackie w roli głównej, a HBO powoli kończy zdjęcia do pierwszego sezonu "The Last of Us" z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych.

Sam Amazon również jest agresywny na poletku adaptacji filmowych - pokaże serial telewizyjny na podstawie Fallouta z Waltonem Gogginsem w roli głównej, a także podobno jest w trakcie tworzenia serialu "Mass Effect".

God of War to bardzo popularna seria gier, która na przestrzeni ponad 15 lat ewoluowała od dość prostej gry akcji do produkcji z otwartym światem, skupionej na opowiedzeniu historii. Głównym bohaterem jest Spartiata Kratos, który staje się bogiem wojny.

Jego przygody doprowadziły go w końcu do Midgardu, gdzie zadziera z bogami mitologii nordyckiej. Jeszcze w 2022 roku ma zadebiutować gra God of War: Ragnarok.