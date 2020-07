Powstanie serial na bazie gry „My Friend Pedro”. Za sterami twórcy „Deadpoola” i „Johna Wicka”

Wedle pierwszych informacji, podanych przez portal The Hollywood Reporter, „My Friend Pedro” będzie serialem dla dorosłych widzów, utrzymanym w klimacie komediodramatu. Odcinki mają mieć po 30 minut. Derek Kolsdat (autor scenariusza filmów z serii „Johna Wicka”) i David Leitch (reżyser „Deadpoola 2” i „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”) będą scenarzystami, showrunnerami i producentami serialu.

Gra komputerowa będąca bazą dla nowo ogłoszonego serialu, opowiada o mężczyźnie, który budzi się w sklepie rzeźnickim. Obok niego leży antropomorficzny banan, który najpierw mówi mu o szemranych interesach rzeźnika, a następnie… uczy go jak zabijać (sic!). Gra jest chwalona przede wszystkim właśnie za aspekt rozpędzonej akcji.

Jak mówi twórca gry, Victor Ågren, projekt został zainspirowany twórczością Kolsdata i Leitcha, dlatego fakt, że to właśnie oni przeniosą go na ekran, jest spełnieniem marzeń.

Dowiedzieć się teraz, że to właśnie oni mieliby być odpowiedzialny za adaptację gry? To zwyczajnie nie mieści mi się w głowie. Muszą czuwać nad nami jakieś siły wyższe. Jako deweloper solo, który samodzielnie zajmował się projektowaniem tej gry, zamkniętym w jakimś małym kącie świata, każe mi to myśleć, że jeśli tworzysz z właściwego miejsca w swoim sercu, rezultat może dotrzeć nawet do gigantów Hollywood. Wszystko jest możliwe i szczerze nie mogę się doczekać co wydarzy się w przyszłości. "