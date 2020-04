Powstanie serial na podstawie "Świata Dysku" Terry'ego Pratchetta

Terry Pratchett był jednym z wiodących twórców fantasy. Jego najsłynniejsze dzieło - seria "Świat Dysku" doczeka się w końcu telewizyjnej adaptacji.

"Świat Dysku" - powstanie serial na podstawie książek Terry'ego Pratchetta

Fantasy przeżywa ostatnio renesans. Wystarczy wspomnieć udaną adaptację "Wiedźmina" oraz powstające seriale na podstawie "Ziemiomorza", czy "Władcy Pierścieni".

Jak podaje Variety, już niedługo widzowie seriali dostaną kolejną kultową opowieść rozgrywającą się w baśniowym świecie. Tym razem z przymrużeniem oka. Według najnowszych doniesień, firmy producenckie Narrativia, Motive Pictures i Endeavor Content doszły do porozumienia i wspólnie stworzą serialową adaptację "Świata Dysku". Producentami wykonawczymi nadchodzącej produkcji zostali Simon Maxwell i Sam Lavender z Motive.

Przedsięwzięcie skomentowała Rhianna Pratchett - córka pisarza i dyrektorka firmy Narrativia.

" "Świat Dysku" obfituje w unikalne postacie, dowcipne opowiadania i niesamowite literackie odniesienia, więc uważamy, że powinny one zostać przeniesione na ekran w formie, z której mój ojciec byłby dumny. To wspaniałe wyruszać w tę podróż z Motive i Endeavour Content i ludźmi, którzy doskonale podzielają naszą wizję, aby urzeczywistnić to marzenie. "

Maxwell również wypowiedział się na temat nadchodzącego serialu.

" "Świat Dysku" jest narodowym skarbem i cieszymy się, że możemy nawiązać partnerstwo z Narrativia i Endeavour Content. Razem będziemy produkować seriale, które pokochają miliony fanów "Świata Dysku"na całym świecie, jednocześnie otwierając wielkie dzieło i dziedzictwo dla nowych odbiorców twórczości Sir Terry'ego Pratchetta. Uruchomiliśmy Motive, aby tworzyć wysokiej jakości brytyjskie programy na globalną skalę. "

Seria "Świat Dysku" to wieloksiąg złożony z 41 powieści. Pierwsza część cyklu - "Kolory magii" ukazała się w 1983 roku. Seria ukazywała się do roku 2015 i zakończyła się wraz ze śmiercią pisarza. "Świat Dysku" to opowieść o tytułowej krainie - płaskiej planecie osadzonej na czterech słoniach, spoczywających na latającym po wszechświecie żółwiu. Zamieszkują ją niesamowite postacie, które bardzo częstą są parodią klasycznych bohaterów powieści fantasy, a ich przygody niejednokrotnie odnoszą się do wydarzeń z prawdziwego świata.

"Świat Dysku" - kiedy premiera serialu?

Na razie nie zdradzono żadnych szczegółów dotyczących serialowego "Świata Dysku". Z wypowiedzi Maxwella wynika, że nie chodzi o jedną produkcję, ale o cały cykl seriali. Niewykluczone, że twórcy chcą przenieść na mały ekran wszystkie 41 części "Świata dysku". Co ciekawe, to nie jedyne przedsięwzięcie związane z adaptacją twórczości Prachetta. BBC Studios pracuje obecnie nad serialem "The Watch", który również rozegra się w Świecie Dysku.

