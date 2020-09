Powstanie spin-off "The Suicide Squad" w postaci serialu z Johnem Ceną w roli głównej

HBO Max zamówiło serial "Peacemaker", czyli spin-off nadchodzącego filmu "The Suicide Squad" w reżyserii Jamesa Gunna. Reżyser i scenarzysta zajmie się również produkcją na małe ekrany - napisze scenariusz, a także nakręci kilka odcinków (w tym między innymi epizod pilotażowy). Główną rolę zagra natomiast John Cena.

Platforma streamingowa zamówiła już 8 odcinków produkcji, która jest opisywana jako "przygodowa komedia akcji". Fabuła serialu jest oczywiście utrzymana w tajemnicy, ale ma eksplorować kulisy powstania Peacemakera, człowieka, który wierzy w pokój za wszelką cenę, niezależnie od ilości ofiar. Produkcja serialu ma się rozpocząć na początku 2021 roku, jeszcze przed powrotem Gunna na łono Marvela, dla którego ma zrealizować "Strażników Galaktyki 3".

Jak w oficjalnym oświadczeniu zapowiedział James Gunn:

"Peacemaker" jest możliwością na zanurzenie się w problemy dzisiejszego świata z perspektywy superbohatera/superzłoczyńcy/największego dupka w historii. Jestem bardzo podekscytowany rozszerzeniem świata z "The Suicide Squad" i pokazanie tego bohatera niezależnie od filmu. No i oczywiście praca z moimi przyjaciółmi w Warner Bros. jest wisienką na torcie. "

Podobnie zresztą na wieści zareagował John Cena:

"

Powiedziałem to już wcześniej, ale praca z Jamesem Gunnem przy "The Suicide Squad" była niezwykłą okazją i wiem, że wyszedł nam fantastyczny film. Jestem niezwykle podekscytowany, że możemy znów pracować razem przy "Peacemakerze". Nie możemy się doczekać, aż fani go zobaczą. "