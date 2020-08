Powstanie spin-off "The Umbrella Academy"? Wiemy, o czym miałby być!

"The Umbrella Academy" to jeden z najpopularniejszych seriali Netfliksa, który całkiem niedawno doczekał się 2. sezonu. Przygody rodzeństwa Hargreevesów po raz kolejny nie zawiodły, a internauci są zachwyceni. Tymczasem pojawiły się informacje o potencjalnym spin-offie serialu. Czego miałby dotyczyć i jakie są na niego szanse?

"The Umbrella Academy" - powstanie spin-off?

Serial powstał jako adaptacja nagradzanego komiksu o tym samym tytule, którego autorem jest Gerard Way, frontman grupy My Chemical Romance. Way stworzył już trzy tomy komiksu, a czwarty jest w trakcie powstawania. To jednak nie wszystko. Już wkrótce ukazać ma się spin-off z Klausem w roli głównej. Czytelnicy będą mieli okazję poznać swojego ulubieńca w wieku 18 lat, gdy opuścił dom Reginalda Hargreevesa i udał się do Hollywood.

Wygląda na to, że serialowa wersja "The Umbrella Academy" również ma szansę doczekać się serii pobocznej. Showrunner serialu, Steve Blackman, wyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że dopóki użytkownicy Netfliksa będą gotowi oglądać przygody tej niecodziennej grupy bohaterów, dopóty jest szansa, że będziemy otrzymywać poboczne historie poszczególnych postaci.

Kto miałby pójść na pierwszy ogień? Rzecz jasna Klaus. Jednak nie solo, co wiązałoby się ze znacznym odstępstwem od komiksowego pierwowzoru. Tak przynajmniej plan klaruje się w głowie Blackmana.