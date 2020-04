Poznajcie złoczyńców "Penny Dreadful: City of Angels" w najnowszym zwiastunie serialu

Już lada chwila zadebiutuje "Penny Dreadful: City of Angels" będący spin-offem popularnego serialu grozy o tym samym tytule głównym. W sieci ukazał się właśnie finalny zwiastun, w którym możemy przyjrzeć się złoczyńcom.

"Penny Dreadful: City of Angels" - złoczyńcy w nowym zwiastunie

Finalny zwiastun serialu "Penny Dreadful: City of Angels" prezentuje się następująco:

Zastąpienie Evy Green zjawiskową Natalie Dormer to nie jedyna drastyczna zmiana. Diametralnie zmienił się też klimat produkcji. Opuściliśmy Londyn epoki wiktoriańskiej i zmierzamy wprost do słonecznego Los Angeles lat 30. XX wieku. Konflikt lokalnego wymiaru sprawiedliwości z meksykańskimi imigrantami przybiera na sile, by ostatecznie wybuchnąć wraz z pojawieniem się zmiennokształtnego demona imieniem Magda (w tej roli Natalie Dormer).

Gotycki klimat, Frankensteina i Doriana Graya zamieniamy tutaj na meksykański folklor, wyznawców Szatana, Santa Muerte i nazistów. W rolach głównych wystąpili: wspominana już Natalie Dormer (najlepiej znana z ról Anny Boleyn w "Dynastii Tudorów" i Margaery Tyrell w "Grze o tron"), Daniel Zovatto, Nathan Lane, Kerry Bishé, Rory Kinnear, Adriana Barraza, Michael Gladis, Jessica Garza i Johnathan Nieves. Za serial odpowiada twórca oryginału, John Logan. "Penny Dreadful: City of Angels" zadebiutuje na Showtime już 26 kwietnia 2020 roku.