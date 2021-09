Poznaliśmy datę premiery "The Office PL". Kiedy zobaczymy polską wersję legendarnego serialu?

Już niedługo na antenie CANAL+ i w serwisie CANAL+ online odbędzie się premiera polskiej wersji najchętniej oglądanego komediowego serialu świata - "The Office".

The Office PL - poznaliśmy datę premiery serialu

Serial "The Office" chyba nie potrzebuje przedstawienia. Stworzony przez Ricky'ego Gervaisa format stał się kultowy, a brytyjskie i amerykańskie wersje produkcji doczekały się niezliczonej ilości nagród i milionowych oglądalności - zresztą w samym USA "The Office" było najchętniej oglądanym serialem 2020 roku. Canal+ postanowił wykorzystać popularność produkcji i we współpracy z BBC realizuje polską wersję serialu.

Akcja "The Office PL" rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka". Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie.

Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników "Kropliczanki".

W obsadzie oprócz Piotra Polaka, Vanessy Aleksander i Adama Woronowicza znaleźli się m.in.: Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka. Za polską wersję "The Office", tworzoną przy współpracy z BBC Studios, odpowiadają reżyser Maciej Bochniak oraz producenci Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński.

Teraz wiemy również, że serial ma zadebiutować na antenie Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online już 21 października 2021 roku.