Poznaliśmy datę premiery serialu "Hawkeye". Zobaczcie zdjęcie z serialu

Hawkeye - oto pierwsze zdjęcie i data premiery z serialu

Disney+ raczej nie może narzekać na swoje ekskluzywne seriale Marvela i Star Wars. Zarówno "The Mandalorian", jak i "WandaVision", "Falcon and the Winter Soldier" oraz "Loki" były hitami. Taką tendencję ma kontynuować "Hawkeye" z Jeremym Rennerem i Hailee Steinfeld w rolach głównych. W sieci pojawiło się niedawno pierwsze zdjęcie głównych bohaterów produkcji.

To przedstawia nam tytułowego herosa na strzelnicy, któremu towarzyszy jego nowa podopieczna, Kate Bishop. Dziewczyna ma w rękach łuk, co raczej nie powinno nikogo dziwić - w końcu kiedyś przejmie schedę po Hawkeye'u. Nowe foto pochodzi z magazynu Entertainment Weekly:

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że serial ma zadebiutować na Disney+ już 24 listopada 2021 roku. Kto wie, może do tego czasu platforma streamingowa będzie już dostępna w Polsce.

Jedna z producentek serialu, Trinh Tran wyjaśniła kilka miesięcy temu w rozmowie z Comicbook.com, że wszystkie seriale Disney+ mają mieć "filmową jakość":

Traktujemy nasze seriale jak nasze filmy pełnometrażowe. Wiecie, jakość tych produkcji ma nie odstawać od pozostałych rzeczy Marvela. Takie było nasze nastawienie i to jest coś, czego Kevin Feige bardzo pilnuje. Oglądanie tych seriali ma być takim doświadczeniem, jakbyście oglądali jeden długi film. Dlatego to mniej eksplorowane postaci dostały seriale - chcemy dać im więcej czasu na rozwinięcie bohaterów.

Tak jak wspomnieliśmy - "Hawkeye" ma zadebiutować na Disney+ już 24 listopada 2021 roku. W serialu oprócz Steinfeld i Rennera zagrają pies Jolt, Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox oraz Zahn McClarnon. W obsadzie ma się znaleźć również Piotr Adamczyk.