Poznaliśmy kolejne gwiazdy nowej wersji "Seksu w wielkim mieście". Kiedy premiera "And Just Like That..."?

Kolejne pokolenie przyjaciółek będzie próbowało podbić Nowy Jork w kontynuacji "Seksu w wielkim mieście" o tytule "And Just Like That...". Poznaliśmy nazwiska nowych członków obsady.

Oto nowe gwiazdy kontynuacji Seksu w wielkim mieście

Moda na przypominanie hitów z lat 90. trwa w najlepsze. Popularne seriale powracają albo w niezmienionej formie ("Przyjaciele" lub "Jezioro marzeń" na Netflix) albo w postaci nowej produkcji po latach (odcinek specjalny "Przyjaciół" na HBO Max), albo jako reboot, czyli nowa, uwspółcześniona wersja dawnego hitu. Do tej ostatniej grupy należeć będzie ogłoszona niedawno nowa odsłona "Seksu w wielkim mieście".

Jak podaje Deadline, Cree Cicchino (Mr. Iglesias, Game Shakers), Cathy Ang (Over the Moon, Ramy) oraz Niall Cunningham (Life in Pieces, Curb Your Enthusiasm) dołączyli do obsady "And Just Like That...".

Z relacji portalu wynika, że Ang wcieli się w Lily Goldenblatt, najstarszą córkę Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) i jej męża Harry'ego (Evan Handler). Cunningham wcieli się w Brady'ego Hobbesa, dorosłego syna Mirandy (Cynthia Nixon) i Steve'a (David Eigenberg). Cicchinowcieli się w dziewczynę Brady'ego, Luisę Torres.

Fani "Seksu w wielkim mieście" mogą świętować nie tylko z powodu potwierdzenia informacji o kontynuacji serialu, ale również z powodu ujawnienia tytułu produkcji i jej pierwszej zapowiedzi. Sarah Jessica Parker umieściła na swoim Instagramie krótkie wideo, będące teaserem kontynuacji przygód Carrie Bradshaw.

Oryginalny scenarzysta serialu - Darren Star nie będzie zaangażowany w produkcję "And Just Like That...". Oznacza to, że przed twórcami kontynuacji stoi prawdziwe wyzwanie. Na razie data premiery nie jest znana.