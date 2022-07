Poznaliśmy nominowanych do Emmy 2022. Króluje "Sukcesja", Netflix mocno w tyle

Emmy 2022 - poznaliśmy nominowanych do telewizyjnych nagród

Nominowanych do 74. Nagród Primetime Emmy poznaliśmy wieczorem 12 lipca 2022 roku na ceremonii prowadzonej wirtualnie przez JB Smoove'a (komik) i Melissę Fumero (Amy z "Brooklyn 9-9").

Tak jak wspomnieliśmy, najwięcej nominacji zgarnęła "Sukcesja" HBO, która ma szansę zdobyć aż 25 statuetek. Podium zamykają "Ted Lasso" i "Biały Lotos" z 20 nominacjami, a dalej mamy "Hacks", "Only Murders in the Building" (oba mają po 17 nominacji) oraz "Euforię" z 16 nominacjami - w tym dla Zendai, która może się stać najmłodszą dwukrotną laureatką Emmy w historii.

Powrót "Sukcesji", "Euforii" i "Barry'ego" sprawił jedynie, że HBO umocniło się na pozycji lidera w tegorocznych nominacjach - ich produkcje mają łącznie szansę na 140 statuetek (w porównaniu do 130 w zeszłym roku). Mocno spadł Netflix, który w 2022 roku ma 105 nominacji w porównaniu do zeszłorocznych 129. Dalej jest Hulu z 58 nominacjami, Apple TV+ z 52 (wzrost z 35) - to za sprawą "Severence", "The Morning Show" oraz oczywiście "Teda Lasso".

Poniżej możecie sprawdzić nominowanych w głównych kategoriach:

Emmy 2022: Najlepszy serial dramatyczny

"Zadzwoń do Saula" (AMC)

"Euforia" (HBO)

"Ozark" (Netflix)

"Rozdzielenie" (Apple TV+)

"Squid Game" (Netflix)

"Stranger Things" (Netflix)

"Sukcesja" (HBO)

"Yellowjackets" (Showtime)

Emmy 2022: Najlepszy serial komediowy

"Misja: Podstawówka" (ABC)

"Barry" (HBO)

"Pohamuj entuzjazm" (HBO)

"Hacks" (HBO Max)

"Wspaniała pani Maisel" (Amazon)

"Zbrodnie po sąsiedzku" (Hulu)

"Ted Lasso" (Apple TV+)

"Co robimy w ukryciu" (FX)

Emmy 2022: Najlepszy miniserial bądź antologia

"Lekomania" (Hulu)

"The Dropout" (Hulu)

"Kim jest Anna?" (Netflix)

"Pam & Tommy" (Hulu)

"Biały Lotos" (HBO)

Emmy 2022: Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Jodie Comer ("Obsesja Eve")

Laura Linney ("Ozark")

Melanie Lynskey ("Yellowjackets")

Sandra Oh ("Obsesja Eve")

Reese Witherspoon ("The Morning Show")

Zendaya ("Euforia")

Emmy 2022: Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Jason Bateman ("Ozark")

Brian Cox ("Sukcesja")

Lee Jung-jae ("Squid Game")

Bob Odenkirk ("Zadzwoń do Saula")

Adam Scott ("Rozdzielenie")

Jeremy Strong ("Sukcesja")

Emmy 2022: Najlepsza aktorka w miniserialu bądź antologii

Toni Collette ("Schody")

Julia Garner ("Kim jest Anna?")

Lily James ("Pam & Tommy")

Sarah Paulson ("American Crime Story: Impeachment")

Margaret Qualley ("Sprzątaczka")

Amanda Seyfried ("The Dropout")

Emmy 2022: Najlepszy aktor w serialu limitowanym bądź antologii

Colin Firth ("Schody")

Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven")

Oscar Isaac ("Sceny z życia małżeńskiego")

Michael Keaton ("Lekomania")

Himesh Patel ("Stacja Jedenasta")

Sebastian Stan ("Pam & Tommy")

Emmy 2022: Najlepsza aktorka w serial komediowym

Rachel Brosnahan ("Wspaniała pani Maisel")

Quinta Brunson ("Misja: Podstawówka")

Kaley Cuoco ("Stewardesa")

Elle Fanning ("Wielka")

Issa Rae ("Niepewne")

Jean Smart ("Hacks")

Emmy 2022: Najlepszy aktor w serialu komediowym

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry")

Nicholas Hoult ("Wielka")

Steve Martin ("Zbrodnie po sąsiedzku")

Martin Short ("Zbrodnie po sąsiedzku")

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Pełną listę nominowanych znajdziecie na oficjalnej stronie nagród Emmy. Pierwsza ceremonia rozdania statuetek odbędzie się w dniach 3-4 września (gdzie nagradzani są ludzie od wizażu, scenografowie, ekipy techniczne, itp.), a główna impreza zaplanowana jest na 12 września 2022 roku.