Poznaliśmy nową gwiazdę Marvela. Zagra główną rolę w serialu "Secret Invasion"

Kingsley Ben-Adir nowym gwiazdorem Marvela

Jak podaje Deadline, gwiazdor "One Night In Miami" Kingsley Ben-Adir ma wystąpić w jednej z głównych ról w nadchodzącym serialu Marvela o tytule "Secret Invasion". Produkcja Marvela ma zadebiutować na Disney+ w 2022 roku.

Oprócz niego w głównych rolach mają się pojawić Samuel L. Jackson oraz Ben Mendelsohn. Panowie ponownie wcielą się w kolejno Nicka Fury'ego oraz Talosa, kosmitę z rasy Skrull (poznaliśmy go w "Kapitan Marvel", a pojawił się również gościnnie w "Spider-Man: Daleko od domu").

Serial ma przedstawić opowieść inwazji Skrulli na ludzkość - ci są bowiem zmiennokształtni. Dzięki temu przez lata wcielali się w różne ważne światowe postaci, szykując Ziemię do bycia podbitą (przedsmak tego mieliśmy chociażby w "Kapitan Marvel"). Ben-Adir ma się wcielić w głównego złoczyńcę, którego Fury i Talos będą musieli powstrzymać.

Marvel na razie nie potwierdził oficjalnie informacji podanych przez Deadline.

Ben-Adir niedawno zdobył duży rozgłos po występie w roli Malcolma X w wyreżyserowanym przez Reginę King filmie "One Night in Miami". Oprócz tego wcielał się w Baracka Obamę w "The Comey Rule", a także występował w serialach "Peaky Blinders", "The OA" i "High Fidelity".

Dokładna data premiery serialu na razie nie jest znana.