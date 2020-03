Poznaliśmy obsadę kontynuacji "Plotkary". Jak wyglądają nowe oblicza Blair i Sereny?

Kilka miesięcy temu świat obiegła wiadomość o powstaniu kolejnej odsłony "Plotkary". Młodzieżowy serial o elitach Manhattanu i śledzącej każdy ich ruch blogerce zyskał już miano niemal kultowego. Udział w produkcji przyniósł odtwórcom głównych ról międzynarodowy rozgłos i otworzył drzwi do sławy. Czy z nową obsadą będzie podobnie?

"Plotkara" - poznaliśmy obsadę nowej wersji serialu

W oryginalnej produkcji wystąpili Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick i Taylor Momsen. Kto ich zastąpi? Musimy przede wszystkim zaznaczyć, że serial ten nie jest rebootem "Plotkary", a jej kontynuacją. Poznamy tu zatem zupełnie nowe postacie, a nie odświeżone wersje poprzednich.

Główną bohaterkę nowej "Plotkary" zagra 17-letnia Emily Alyn Lind. Młoda aktorka ma na swoim koncie występy między innymi w horrorach "Doktor Sen", "Opiekunka" i "Kiedy gasną światła", a także serialu "Zemsta". Emily zagra Audrey - licealistkę, która po kilku latach związku zaczyna zastanawiać się, czy chce czegoś więcej.

W obsadzie znaleźli się również: Whitney Peak ("The Chilling Adventures of Sabrina"), Eli Brown ("Pretty Little Liars: The Perfectionists"), Johnathan Fernandez oraz broadwayowski aktor Jason Gotay. Szczegóły ich angażu nie są obecnie znane.

Z nową "Plotkarę" odpowiedzą twórcy oryginału - Joshua Safran, Josh Schwartz i Stephanie Savage. Serial ma liczyć 10 odcinków i opowiadać o nowym pokoleniu uczniów, którzy wpadną w łapska tytułowej Plotkary. Blogerka będzie również narratorem, której głosu - ponownie - użyczy Kristen Bell.

