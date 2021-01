Poznaliśmy reżysera serialu "The Last of Us". To znany rosyjski filmowiec

Reżyserem pilotażowego odcinka "The Last of Us" został twórca "Wysokiej dziewczyny" Kantemir Balagow, laureat nagrody dla najlepszego reżysera na festiwalu w Cannes w 2019 roku.

Serial HBO/PlayStation The Last of Us doczekał się reżysera

Jak podaje The Hollywood Reporter, HBO zatrudniło rosyjskiego filmowca Kantemira Balagowa do wyreżyserowania pilotażowego odcinka "The Last of Us". Serial będzie adaptacją gry PlayStation, którą przygotuje twórca "Czarnobyla" Craig Mazin, reżyser pierwowzoru Neil Druckmann oraz producentka wykonawcza "Gry o tron" Carolyn Strauss.

Przygotowany przez Druckmanna i Mazina scenariusz na podstawie gry "The Last of Us", opowiada historię rozgrywającą się 20 lat po upadku współczesnej cywilizacji. Twardy i doświadczony szmugler Joel zostaje zatrudniony do wyprowadzenia 14-letniej Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny.

Ich początkowo mała i stosunkowo prosta misja szybko zmienia się w brutalną, emocjonalną podróż przez Stany Zjednoczone, podczas której duet zaczyna się uczyć współpracy i polegania na sobie. Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź oryginalnej gry:

Oglądaj

Serial przygotowywany jest we współpracy Sony Pictures Television z PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint i Naughty Dog (studio odpowiedzialne za stworzenie oryginalnych gier The Last of Us). Druckmann i Mazin będą również producentami wykonawczymi.

Balagow jest najlepiej znany z filmów "Bliskość" i "Wysoka dziewczyna". Obydwa filmy brały udział w festiwalu filmowym w Cannes. Za ten drugi dostał nagrodę za najlepszą reżyserię w sekcji Un Certain Regard festiwalu. "Wysoka dziewczyna" była również wybrana do reprezentowania Rosji w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego podczas Oscarów w 2020 roku.