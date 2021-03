Jeden z najbardziej przejmujących i nieoczywistych horrorów w historii w końcu doczeka się serialowej wersji. Wybrano aktorka, który wcieli się w ojca głównej bohaterki "Let the Right One In".

O serialu na podstawie szwedzkiego "Let the Right One In" mówi się już od prawie 5 lat, jednak dotychczas niewiele wydarzyło się, by popchnąć ten projekt do przodu. Aż do teraz. Stacja Showtime zamówiła pilotażowy odcinek serialu będącego współczesną wersją szwedzkiej produkcji z 2008 roku.

Powstaje serial "Let the Right One In"

Na początek warto wyjaśnić zamieszanie tytułowe wokół "Let the Right One In". Książka Johna Ajvidego Lindqvista, która posłużyła jako pierwowzór filmu Tomasa Alfredsona z 2008 roku, została wydana w Polsce jako "Wpuść mnie". W 2010 roku pojawił się natomiast amerykański remake produkcji o tytule "Let Me In", który przetłumaczono tak samo jak tytuł szwedzkiego filmu na "Pozwól mi wejść".

Wszystkie te tytuły odnoszą się do tej samej opowieści o nastoletnim chłopcu nękanym przez rówieśników, który poznaje 12-letnią dziewczynkę. Pojawienie się nowej przyjaciółki zbiega się w czasie z powtarzającymi się morderstwami i zaginięciami w okolicy. W miarę jak między dziećmi zaczyna rodzić się więź, chłopak odkrywa, że za zabójstwami stoi jego bratnia dusza.

"Let the Right One In" to jednak nie tylko mroczny horror, której celem jest wywoływanie strachu u czytelnika bądź widza. Zarówno książka, jak i oparty na niej film, zostały uznane przez wzgląd na poruszaną tematykę przemocy, narkomanii, pedofilii i prostytucji.

"Pozwól mi wejść": Demián Bichir jako ojciec małej wampirzycy

Jak wynika z informacji udostępnionych przez portal Collider, serial "Pozwól mi wejść" najprawdopodobniej większy nacisk położy na relację małej Eli (w amerykańskiej wersji Abby) i jej ojca. W mężczyznę imieniem Mark, którego tragiczne wydarzenie przemieniło z kochającego męża i ojca w mordercę dostarczającego pożywienie swojej żądnej krwi córeczce, wcieli się Demian Bichir. Gwiazdor znany z takich filmów jak "Nienawistna Ósemka" Quentina Tarantino, "Zakonnica", "Maczeta zabija" czy serialu "The Bridge", zasłynął również tym, że w 2011 roku otrzymał nominację do Oscara jako pierwszy aktor meksykańskiego pochodzenia od 45 lat.

Jak daleko posunąłbyś się, by ocalić swoje dziecko przed potworami?

Andrew Hinderaker, showrunner i producent wykonawczy serialu, zapowiedział, że serial będzie zarówno hołdem dla oryginalnego filmu, jak i zupełnie nową historią. Amy Israel z Showtime dodała do tego:

"Pozwól mi wejść" bardzo szybo przedstawia się jako emocjonujący dramat, gdzie gra toczy się o wysoką stawkę. To opowieść, która zadaje pytanie: Jak daleko posunąłbyś się, by ocalić swoje dziecko przed potworami? Czy zaryzykowałbyś własną przemianą w jednego z nich?

Zarówno przedstawiciele stacji, jak i producenci serialu są bardzo szczęśliwi z pozyskania Bichira do swojej produkcji. Obok Hinderakera za jej realizację odpowiadać będą Seith Mann, który wyreżyseruje pilota oraz inni producenci: Marty Adelstein, Becky Clements i sam Demian Bichir. Data premiery serialu nie została jeszcze ogłoszona.