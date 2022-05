Przebój Lamb of God pojawił się w bajce "Chip i Dale". Czemu tak się stało?

Przebój Lamb of God w filmie Chip i Dale

"Chip ‘n Dale: Rescue Rangers" to film Disney+, który zadebiutował jakiś czas na platformie streamingowej i nawiązuje do legendarnej bajki z lat 80. W recenzjach możemy przeczytać, że produkcja ma mnóstwo nawiązań do innych bajek, świetną obsadę z głośnymi nazwiskami (m.in. Samberg, Simmons, Rogen), a także jest różnorodna stylistycznie, przez co trudno się nudzić.

Teraz dowiedzieliśmy się również, że jest w niej piękne nawiązanie do metalu - w trakcie jednej ze scen przez chwilę słyszymy "Laid to Rest' autorstwa Lamb of God. Uwaga - spoilery!

Kiedy spotykamy współczesną wersję Chipa, ten żyje smutnym żywotem samotnego kawalera. Widzimy jak wraca do pracy ze swojej smutnej roboty i wchodząc do domu wyjmuje słuchawki. Zanim jednak zdąży je wyłączyć z głośników słyszymy kawałek przeboju Lamb of God, a konkretnie fragment refrenu, kiedy to Randy Blythe krzyczy: "Console yourself - you're better alone!".

Oglądaj

Cóż - piosenek o byciu samotnym jest mnóstwo. Twórcy mieli naprawdę spore pole do popisu i trzeba przyznać, że wybrali kawałek, którego nie spodziewał się prawdopodobnie nikt. Wygląda więc na to, że ktoś w Disneyu jest fanem Lamb of God i chwała mu za to.

Portal Metal Sucks podpowiada, że kawałek słyszymy pod koniec 12 minuty filmu "Chip 'n Dale: Rescue Rangers". Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji: