Przed Ragnarokiem nie ma ucieczki. Zobaczcie ostatni zwiastun "Wikingów"

Nadchodzi ostatni sezon Wikingów - zobaczcie zwiastun

Oczywiście żartujemy, bo zakończenie produkcji zna sporo osób - wszyscy, którzy pracowali nad serialem, jacyś producenci z Amazona i History Channel, itp. Szykuje się jednak bardzo krwawy i emocjonalny koniec przygód Lothbroków z Bjornem, Ivarem, Ubbą i Hvitserkiem na czele.

W zwiastunie widzimy ledwo żywego Bjorna, Ubbę żeglującego dalej, niż ktokolwiek wcześniej (napotyka również mitycznego węża Jormunganda, chociaż sądzimy, że jest to raczej halucynacja wycieńczonego syna Ragnara), a także wciąż knującego Ivara, który na głowie będzie miał Hvitserka, obiecującego mu, że go w końcu zabije. Wesoła kompania, nie ma co.

Nie będziemy przedłużać - oto finałowy zwiastun ostatniego sezonu "Wikingów":

Oglądaj

Powoli zbliżamy się do końca tej epickej sagi. Finałowe odcinki "Wikingów" postarają się rozwiązać najważniejsze wątki fabularne poprzednich epizodów. Dostaniemy więc krwawą konkluzję wojny między Rusinami a wikingami. Ubba postanowił spełnić marzenie Ragnara i popłynie w siną dal (czyli tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden wiking).

Ivar zajmie się natomiast sprawą angielską i nieposłuszeństwem Alfreda Wielkiego. Król Wessex nie zamierza się podporządkowywać najeźdźcom ze Skandynawii, co spróbuje mu wybić z głowy najmłodszy z Ragnarssonów.

10 ostatnich odcinków "Wikingów" pojawi się na Amazonie Prime 30 grudnia 2020 roku.