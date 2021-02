"Przeznaczenie: Saga Winx" powróci z 2. sezonem. Netflix ogłasza kontynuację serialu

Mamy dobre wieści dla wszystkich, którzy z łezką w oku wspominali dzieciństwo podczas seansu aktorskiej wersji "Winx" na Netflix. Słynne wróżki nadal będą trenować swoje moce w Alfei! 18 lutego 2021, czyli niecały miesiąc od premiery serialu, serwis ogłosił kontynuację produkcji opartej na słynnej włoskiej kreskówce.

Brian Young, showrunner serialu "Przeznaczenie: Saga Winx", który wcześniej miał już na swoim koncie "Pamiętniki wampirów" tak skomentował decyzję giganta streamingowego:

Sześć odcinków 1. sezonu dotknęło zaledwie powierzchni tego niezwykle bogatego świata i zamieszkujących go potężnych wróżek. Nie mogę się doczekać, aż dowiecie się więcej o Aishy, Stelli, Terze i Musie, podczas gdy historia Bloom będzie się nadal rozwijać. I z pewnością zaskoczy Was to, kto pojawi się w Alfei w nowym semestrze.