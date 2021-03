"Przyjaciele", "Opowieść podręcznej" i "Wonder Woman 1984" - nowości HBO GO na kwiecień są mocarne

Kwiecień 2021 roku w HBO GO wypełniony będzie nowościami - wśród nich "Przyjaciele", "Opowieść podręcznej", "Wonder Woman 1984", czy trylogia o Batmanie od Christophera Nolana.

HBO GO - nowości na kwiecień 2021

Miesiąc rozpocznie się od premiery czwartego sezonu "Fargo". W tej odsłonie w roli głównej wystąpi Chris Rock, a akcja rozgrywać się będzie w 1950 roku w Kansas City. Będzie to historia dwóch przestępczych rodzin, które zawarły niestabilny rozejm i, aby go umocnić, głowy obu rodów wymieniły się swoimi synami.

Wszystkich fanów, którzy nie mogą się doczekać ponownego spotkania z Rachel, Monicą, Phoebe, Joey’em, Chandlerem i Rossem na pewno ucieszy wiadomość, że już w połowie kwietnia do HBO GO dodane zostają wszystkie sezony kultowego serialu "Przyjaciele".

Nadchodzący miesiąc przyniesie również premiery nowych seriali HBO. Będą wśród nich "Nierealne", czyli historia niezwykłej grupy ludzi, którzy nagle zaczynają przejawiać nadprzyrodzone zdolności. Wszyscy członkowie tej nowej społeczności ze względu na swoje nowe umiejętności znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W produkcji tej zobaczymy m.in. Laurę Donnelly, Ann Skelly, a także Olivię Williams i Jamesa Nortona.

Kolejną nowością będzie serial kryminalny "Mare z Easttown", a w nim wielokrotnie nagradzana Kate Winslet w roli głównej. Serial podąża śladami policjantki z małego miasteczka w Pensylwanii podczas prowadzonego przez nią śledztwa w sprawie morderstwa. Wśród nowości nie zabraknie także europejskiego punktu widzenia.

Do serwisu HBO GO z kolejnym sezonem wróci wielokrotnie nagradzana "Opowieść podręcznej". W nowym sezonie June (w jej roli Elisabeth Moss), już jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania.

Jedną z premier będzie także "Wonder Woman 1984" - film w reżyserii Patty Jenkins, z Gal Gadot w roli tytułowej, który przeniesie widzów do lat osiemdziesiątych. Dla miłośników kina superbohaterskiego przygotowana została także przygoda z trylogią filmów Christophera Nolana o Batmanie, w rolę którego wciela się Christian Bale - "Batman: Początek", "Mroczny rycerz" oraz "Mroczny Rycerz powstaje".

Poniżej możecie się zapoznać z całą listą nowości:

1 kwietnia

Fargo IV, odc. 1-11 (cały sezon)

Snowfall IV, odc. 7

Pokolenie, odc. 8

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 (dubbing)

Dobranoc

Kim jest kobieta?

Świadek

2 kwietnia

Młody Sheldon IV, odc. 12

Jabłko i Szczypior, odc. 21-39

Dora poznaje świat VIII, odc. 1-19

Terminator: Genisys

Na planie, odc. 898

3 kwietnia

Dom

Hotel Coppelia

Kingsman: Złoty krąg

Kingsman: Tajne służby

4 kwietnia

Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj, odc. 1-6 (cały sezon)

150 milionów magicznych wróbelków

21 Jump Street

22 Jump Street

5 kwietnia

Miasto na wzgórzu II, odc. 2

Q: Nadchodzi burza, odc. 5-6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 7

SpongeBob: na suchym lądzie

Chinatown

Wysoki sądzie

6 kwietnia

Rodzice II, odc. 4

7 kwietnia

Mayans M.C. III, odc. 5

8 kwietnia

Wytępić dzikusów, odc. 1-2

Snowfall IV, odc. 8

9 kwietnia

Wytępić dzikusów, odc. 3-4

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 9

Młody Sheldon IV, odc. 13

Power Players, odc. 26-51

Psi patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!

Batman - Początek

Mroczny rycerz

Mroczny Rycerz powstaje

Na planie, odc. 899

10 kwietnia

Ostatnia rozmowa

11 kwietnia

Bękarty wojny

Biegnąc pod wiatr

12 kwietnia

Nierealne, odc. 1

Świat spokoju, odc. 1-10 (cały sezon)

Miasto na wzgórzu II, odc. 3

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 8

Dni niebios

Koszerny pocałunek

13 kwietnia

Rodzice II, odc. 5

All American III, odc. 9

Batwoman II, odc. 10

14 kwietnia

Mayans M.C. III, odc. 6

Nasze miasta: Podróż do serca Ameryki

15 kwietnia

Przyjaciele, odc. 1-24 (cały sezon)

Przyjaciele II, odc. 1- 24 (cały sezon)

Przyjaciele III, odc. 1-25 (cały sezon)

Przyjaciele IV, odc. 1-24 (cały sezon)

Przyjaciele V, odc. 1-24 (cały sezon)

Przyjaciele VI, odc. 1-25 (cały sezon)

Przyjaciele VII, odc. 1-24 (cały sezon)

Przyjaciele VIII, odc. 1-24 (cały sezon)

Przyjaciele IX, odc. 1-23 (cały sezon)

Przyjaciele X, odc. 1-17 (cały sezon)

Snowfall IV, odc. 9

16 kwietnia

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 10

Młody Sheldon IV, odc. 14

Rafcio Śrubka, odc. 1-26

Na planie, odc. 900

17 kwietnia

Coś się kończy, coś zaczyna

Ja nieistniejące

18 kwietnia

Witamy na odludziu, odc. 1-8

Gundala

Bez dokumentów

19 kwietnia

Mare z Easttown, odc. 1

Nierealne, odc. 2

Miasto na wzgórzu II, odc. 4

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 9

Czarny niedźwiedź

20 kwietnia

Rodzice II, odc. 6

All American III, odc. 10

Batwoman II, odc. 11

21 kwietnia

Mayans M.C. III, odc. 7

23 kwietnia

Victor i Valentino, odc. 1-19

Młody Sheldon IV, odc. 15

Oko bez twarzy

Na planie, odc. 901

24 kwietnia

A Black Lady Sketch Show II, odc. 1

Tylko sprawiedliwość

Nagie zwierzęta

25 kwietnia

Na ringu z rodziną

Wdech, wydech

26 kwietnia

Mare z Easttown, odc. 2

Nierealne, odc. 3

Miasto na wzgórzu II, odc. 5

27 kwietnia

Rodzice II, odc. 7

All American III, odc. 11

28 kwietnia

Mayans M.C. III, odc. 8

29 kwietnia

Opowieść podręcznej IV, odc. 1-3

Zamiana

30 kwietnia