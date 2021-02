Punisher i Jessica Jones dołączą do MCU? Prawa do postaci wróciły do Marvela

Marvel odzyskał prawa do postaci Punishera i Jessiki Jones, które zostały udzielone czasowo platformie streamingowej Netflix. Czy oznacza to, że niebawem herosi pojawią się w filmach lub serialach Marvel Studios?

Fani Marvela od dawna marzą, by herosi stworzeni na potrzeby seriali Netfliksa dołączyły do MCU. Właśnie mijają dwa lata od anulowania "Jessiki Jones" i "Punishera", co oznacza, że Marvel Studios odzyskało prawa do wykorzystywania postaci w swoich produkcjach.

Filmy Marvela - Punisher i Jessica Jones w MCU?

Rok 2021 to nowa era w kinowym uniwersum Marvela. Na Disney+ pojawiły się pierwsze oryginalne seriale Marvel Studios, które są nie tylko bezpośrednio powiązane z kinowymi filmami, ale również zaangażowano do ich obsad gwiazdy wielkiego formatu. Powstały więc produkcje w odcinkach z prawdziwego zdarzenia, które rozgrywają się w MCU.

Wcześniej większość seriali Marvela teoretycznie działa się w tym samym uniwersum, ale w praktyce nie miała z nim zbyt dużo wspólnego, ponieważ telewizyjne i kinowe produkcje w ogóle się nie przenikały. Jak podaje Murphy's Multiverse kontrakt Disneya z Netfliksem właśnie dobiegł końca, co oznacza, że jedne z ostatnich postaci znanych z komiksów Domu Pomysłów wróciły na łono Marvel Studios i będą do dyspozycji dla filmowych i serialowych twórców.

Kilka miesięcy wcześniej Marvel odzyskał już prawa do pozostałych członków Defenders - Daredevila, Luke'a Cage'a i Iron Fista. Oznacza to, że niebawem wszyscy herosi z produkcji Netfliksa będą mogli pojawić się w MCU. O pojawieniu się Daredevila i Jessiki Jones plotkuje się zresztą od dawna. Fani mają również nadzieję, że ponownie zobaczą Punishera, który tym razem wejdzie w interakcje z filmowymi postaciami.

Szef Marvel Studios - Kevin Feige zapytany niedawno o wcielenie herosów Netflixa do MCU odpowiedział tajemniczo, że wszystko się może zdarzyć, więc coś jest na rzeczy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że bohaterowie są obecnie dość znanymi markami i mają wielu fanów na całym świecie. Trudno jednak powiedzieć, czy przedstawiciele MCU zdecydują się na wykorzystanie już ugruntowanych postaci granych między innymi przez Krysten Ritter i Jona Bernthala, czy raczej zdecydują się na reboot postaci i zastąpienie ich innymi aktorami. O tym przekonamy się zapewne dopiero za jakiś czas.