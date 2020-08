"Raised by Wolves" - zobaczcie pełny zwiastun serialu Ridleya Scotta

"Raised by Wolves" (pol. "Wychowane przez wilki") to jedna z najbardziej wyczekiwanych serialowych premier tego roku. Twórca "Obcego" i "Łowcy androidów" ponownie zabierze nas w samo serce świata science fiction.

"Raised by Wolves" - pełny zwiastun serialu Ridleya Scotta

Zwiastun serialu "Raised by Wolves" prezentuje się następująco:

W trakcie seansu przyjdzie nam śledzić losy dwójki androidów, którzy otrzymują zadanie wychowania ludzkich dzieci na opuszczonej planecie. Z czasem dociera do nich, że ludzie to niezwykle skomplikowane istoty. W wyniku narastających różnic, dochodzi do konfliktu, który prowadzi do otwartego buntu.

W roli głównej zobaczymy Travisa Fimmela, znanego z roli Ragnara Lodbroka w serialu "Wikingowie". W pozostałych rolach wystąpili: Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Jordan Loughran, Aasiya Shah oraz Ivy Wong.

"Raised by Wolves" zadebiutuje już 3 września 2020 roku w amerykańskim serwisie HBO Max. W Polsce dostępny będzie dzień później, za pośrednictwem HBO GO. Telewizyjna emisja na kanale HBO rozpocznie się dopiero 23 października 2020 roku.