Powstaje serial o głośnej sprawie morderczyni z Missouri. Zagra ją Renee Zellweger

"The Things About Pam" to nowy miniserial, który opowie autentyczną historię skazanej na dożywocie Pam Hupp. Kobieta z zimną krwią zamordowała chorą na raka przyjaciółkę, cierpiącą na demencję matkę i upośledzonego mężczyznę. Do dziś nie udowodniono jej dwóch z serii zbrodni.