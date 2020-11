Reunion "Przyjaciół" z nową datą premiery. Gwiazdor serialu zdradził, kiedy zobaczymy specjalny odcinek

Na to wydarzenie fani "Przyjaciół" czekają od wielu miesięcy. Niestety pandemia koronawirusa ponownie pokrzyżowała plany specjalnego odcinka serialu, w którym po latach mają spotkać się gwiazdy kultowego sitcomu. Kiedy w końcu zadebiutuje reunion "Przyjaciół"?

Reunion "Przyjaciół" - kiedy premiera?

W 2019 roku "Przyjaciele" obchodzili 25-lecie. Fani od dłuższego czasu domagali się, żeby Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer i Jennifer Aniston spotkali się ponownie, by powspominać stare dobre czasy. Powstał więc pomysł na reunion obsady, który zostanie sfilmowany i zaprezentowany widzom.

Pomysł wszedł w życie, ale niestety z powodu COVID-19 premiera specjalnego odcinka była wielokrotnie przekładana. Według najnowszych informacji reunion "Przyjaciół" nie zadebiutuje w 2020 roku. Potwierdził to jeden z gwiazdorów serialu - Matthew Perry. Na Twitterze aktora pojawił się wpis, w którym podano nową datę premiery reunionu.

" Reunion "Przyjaciół" został przełożony na początek marca. Wygląda na to, że przed nami pracowity rok. I to lubię! "

Okazuje się więc, że z gwiazdami "Przyjaciół" ponownie spotkamy się dopiero w marcu 2021 roku. Wszyscy miłośnicy szóstki mieszkańców Nowego Jorku muszą więc poczekać dodatkowe kilka miesięcy.

Reunion "Przyjaciół" - historia specjalnego odcinka serialu

Premiera reunionu "Przyjaciół" została opóźniona niemal o rok, bowiem początkowo specjalny odcinek miał trafić na HBO Max w maju 2020 roku jako jeden z tytułów inaugurujących nową platformę streamingową. Niestety plan nie wypalił. Pojawił się pomysł wirtualnego spotkania po latach, ale szybko został porzucony. Twórcy i aktorzy woleli poczekać, by spotkać się na żywo z publicznością. W jednym z wywiadów dla The Hollywood Reporter wcielająca się w Phoebe Lisa Kudrow wyjaśniła, o co chodzi twórcom reunionu "Przjaciół".

" Nie spotkaliśmy się w tym samym pomieszczeniu od lat. To znaczy, prywatnie spotkaliśmy się kilka lat temu, ale to wszystko. Chodzi o to, żeby być w tym samym pomieszczeniu. To się nie zmieniło. A ludzie z HBO Max są fenomenalnie cierpliwi i wyrozumiali. "

Taką samą cierpliwością i wyrozumiałością muszą wykazać się fani "Przyjaciół". W Polsce reunion gwiazd sitcomu prawdopodobnie będzie dostępny na HBO i HBO Go.

