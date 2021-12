Reżyser "Strażników Galaktyki" potwierdził, że powstanie serial o Groocie. Kiedy premiera?

Marvel Studios atakuje nas już z każdego frontu - niedawno do ich serii filmów i seriali aktorskich dołączyły animacje, jak chociażby "What If...". Twórcy szykują już kolejne produkcje tego typu, co potwierdził James Gunn.

Strażnicy Galaktyki - Groot doczeka się własnego serialu

Niedawno ruszyły zdjęcia do filmu "Guardians of the Galaxy Vol.", ale nie jest to jedyna produkcja o "Strażnikach...", którą zobaczymy w niedalekiej przyszłości. W 2022 roku ma zadebiutować specjalny program świąteczny z kosmicznymi herosami, a w produkcji jest też serial "I Am Groot", który ma być animacją złożoną z krótkometrażowych odcinków.

James Gunn, czyli reżyser/scenarzysta dwóch filmów o Strażnikach Galaktyki potwierdził niedawno na Twitterze, że serial faktycznie powstaje, ma się dobrze i zadebiutuje już w 2022 roku. Dla potwierdzenia:

Do tej pory nie poznaliśmy żadnych szczegółów na temat "I Am Groot" - Marvel zapowiedział jakiś czas temu, że produkcja ma przedstawić nam "nietypowe i niespodziewane przygody oraz postaci". Groot ma natomiast być znowu dziecięcą wersją siebie.

To sugeruje, że akcja tego serialu może się rozgrywać między drugą częścią "Strażników Galaktyki" a "Avengers: Infinity War" (tam jest już bowiem nastolatkiem).

Groot powróci również oczywiście w filmie "Strażnicy Galaktyki 3", który zadebiutuje w kinach 5 maja 2023 roku. Kosmiczni herosi powrócą jednak na ekrany odrobinę wcześniej, bo pojawią się w "Thor: Love and Thunder", który trafi do kin w lipcu 2022 roku.