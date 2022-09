"Rick i Morty" - premierowy odcinek 6. sezonu pokazał nam origin story Ricka i nowego złoczyńcę

Rick i Morty powracają z 6. sezonem serialu

Cytując Doktora Strange'a: "Multiwersum to koncept, o którym wiemy zatrważająco mało". Przekonać się o tym ostatnio mogli fani "Ricka i Morty'ego", którzy w 1. odcinku 6. sezonu poznali "Prime Ricka", oryginalnego dziadka "naszego Morty'ego". Z epizodu wynika, że to właśnie on będzie głównym przeciwnikiem "naszego" Ricka w nadchodzących odcinkach nowej serii tego szalenie popularnego serialu animowanego.

Nie będziemy się za bardzo zagłębiali w szczegóły fabularne, żeby nie zepsuć wam oglądania premiery 6. sezonu, ale krótko mówiąc, twórcy postanowili mocno wstrząsnąć fabułą "Ricka i Morty'ego", pokazując nam prawdziwe origin story Ricka, wzbogacone o garść nowych informacji, których wcześniej nie mieliśmy okazji poznać. Całość zapowiada nam więc bardzo przemyślany i krwawy sezon, w którym Rick i Rick Prime będą odgrywali zabójczą grę w kotka i myszkę.

Premierze nowego odcinka towarzyszył również spot reklamowy, w którym tytułowi bohaterowie promowali nadchodzącą grę God of War: Ragnarok, kolejną przygodę Kratosa i Atreusa.

"Rick i Morty" był najpopularniejszym serialem komediowym we wszystkich telewizjach kablowych w 2017, 2019 i 2021 roku w USA. Od momentu startu HBO Max jest jednym z najchętniej oglądanych seriali na platformie zarówno w USA, jak i na świecie.

5 września 2022 roku pierwszy odcinek produkcji został dodany do serwisu HBO Max. Kolejne epizody będą pojawiały się na platformie co tydzień w poniedziałek.