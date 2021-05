"Rick i Morty" doczekali się nowego, 17-minutowego zwiastuna nowego sezonu

Rick i Morty doczekali się aż dwóch zwiastunów

"Symulacja jest zepsuta" i to tytułowi bohaterowie muszą "naprawić" rdzeń w nowym wideo "Rick i Morty in the Eternal Nightmare Machine". Wideo trwa aż 17-minut i jest inspirowane grami wideo. To jedna z najbardziej ambitnych wideo-zapowiedzi jakie kiedykolwiek oglądaliśmy (w końcu trwa prawie tyle, co cały odcinek).

Wideo możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj

Adult Swim udostępnił również bardziej konwencjonalny zwiastun 5. sezonu, w którym możemy usłyszeć "Diane Young" Vampire Weekendu:

Oglądaj

"Rick i Morty" to wielokrotnie nagradzany animowany serial komediowy Adult Swim, w którym śledzimy losy socjopatycznego i genialnego naukowca Ricka Sancheza, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka Morty'ego Smitha w szalenie niebezpieczny świat międzygalaktycznych podróży. Bardzo często dołączają do nich inni członkowie rodziny.

Premiera serialu animowanego "Rick i Morty" zaplanowana została w HBO GO na 21 czerwca. Tego dnia odbędzie się premiera najnowszego, piątego sezonu, a także do serwisu dodane zostaną wszystkie odcinki sezonów 1-4. Piąty sezon "Ricka i Morty’ego" w Polsce dostępny będzie wyłącznie w serwisie HBO GO.