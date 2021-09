"Rick i Morty" doczekali się wersji aktorskiej! Zobaczcie przedziwne wideo

Rick Sanchez jest niewątpliwie inspirowany doktorem Brownem z "Powrotu do przyszłości". To fakt wielokrotnie podkreślany przez twórców serialu, którzy chcieli zrobić wulgarną parodię popularnych filmów. Teraz historia zatoczyła koło, ponieważ Christopher Lloyd wystąpił w kilku aktorskich reklamach jako Rick. Na ekranie towarzyszy mu natomiast Jaeden Lieberher, wcielający się w Morty'ego.

Razem duet remiksuje kilka znanych scen z serialu - jest nawiązanie do Pickle Ricka, jest też nawiązanie do "100 więcej odcinków, 100 lat Ricka i Morty'ego, Morty". Zobaczcie spoty poniżej:

Fani chwilę zastanawiali się, czy to zapowiedź potencjalnego aktorskiego odcinka finałowego 5. sezonu "Ricka i Morty'ego". 6 września 2021 roku dostaliśmy odpowiedź - ta brzmi "nie". Epizod zadebiutował na HBO GO i jest jak zwykle animowany, więc Rick w wersji Lloyda jest (na razie) jedynie ciekawostką, a nie zapowiedzią przyszłości.

Zresztą sam Christopher Lloyd zdawał sobie sprawę z tego, że serial jest niejako parodią Doktorka i Marty'ego, a także chętnie pojawiłby się w serialu. Jak powiedział w rozmowie z The Phoenix New Times:

Nie oglądam każdego odcinka, ale widziałem fragmenty i kilka całych epizodów. Moim zdaniem to kawał porządnej telewizji. Wiem, że to na pewno parodia "Powrotu do przyszłości", ale chętnie zrobiłbym coś z tym serialem. To byłoby fajne.