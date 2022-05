"Rick i Morty" jako pełnoprawne anime! Co wiemy o nadchodzącym spin-offie serialu?

Rick i Morty jako serial anime. Co wiemy o produkcji?

Jak pewnie wiecie, "Rick i Morty" od kilku lat flirtuje z anime. Te pojedyncze specjalne odcinki w końcu zaowocowały dzieciakiem w postaci "Rick and Morty: The Anime", czyli nowym projektem anime bazującym na oryginalnym serialu od Dana Harmona i Justina Roilanda. Wszystkim zajmie się oczywiście Adult Swim, a także HBO Max, więc premiera w Polsce raczej nie będzie opóźniona względem USA.

Co jednak wiemy na temat produkcji? Jak podaje Variety pierwszy sezon ma liczyć 10 odcinków, a twórcą serialu ma być Takashi Sano. Fani "Ricka i Morty'ego" mogą być zaznajomieni z jego twórczością - to on był bowiem reżyserem krótkich animacji sprzed lat, takich jak "Rick and Morty vs Genocider", czy "Summer Meets God (Rick Meets Evil)".

Poniżej możecie zobaczyć grafikę, która promuje nadchodzące anime o popularnym duecie:

Sano wypowiedział się na temat nowego projektu w oficjalnym oświadczeniu:

Przygody Ricka i spółki bywają bardzo agresywne i sprawiają problemy rodzinne, ale zawsze sobie z nimi radzą! To coś, co sprawia, że chce się żyć. Jestem zaszczycony, że mogę opowiedzieć nową opowieść o tej wspaniałej rodzinie. Mam nadzieję, że moja wizja się wam spodoba.

Na razie nie wiemy, w jakim stopniu (o ile w ogóle) zaangażowani będą twórcy oryginału, czyli Dan Harmon i Justin Roiland. Przypominamy, że drugi z panów podkłada w serialu głos tytułowym postaciom, więc zastąpienie go kimś innym może się okazać agresywną decyzją.

Na razie nie mamy bladego pojęcia, kiedy "Rick and Morty: The Anime" i 6. sezon "Ricka i Morty'ego" zadebiutują na HBO Max/Adult Swim.