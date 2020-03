Rick i Morty w bardzo krwawej wersji anime. Zobaczcie film "Samurai & Shogun"

To niestety jest jedynie krótkometrażowym "hołdem anime" dla Ricka i Morty'ego, a szkoda - wideo jest bowiem świetne. Bardzo krwawe, bardzo dobrze wykonane i zawiera nawet zabawne elementy (co w przypadku wyjątkowo "poważnego" anime jest zaskakujące). Poza tym dla fanów serialu to wideo powinno być ciekawe chociażby dlatego, że możemy zobaczyć, jak "Rick i Morty" wyglądałby, gdyby był rysowany przez innych artystów.

Rick i Morty w krwawym anime Samurai & Shogun

Sama fabuła krótkiego "Samurai & Shogun" nie jest zbyt skomplikowana - ot, samuraj Rick musi chronić szoguna Morty'ego przed klanem ninja Ricków. Prosta opowieść pozwoliła za to twórcom pobawić się stroną wizualną, a ta jest naprawdę dobra. Zresztą po co mamy was przekonywać - zobaczcie sami:

Oczywiście - nie jest to poziom wykonania topowych seriali anime, czy japońskich filmów animowanych, ale podejrzewamy, że twórcy "Samurai & Shogun" po prostu nie dysponowali budżetem najpopularniejszych produkcji tego typu. W końcu to tylko krótkometrażowe wideo, które zostało wydane w oczekiwaniu na drugą połowę 4. sezonu "Ricka i Morty'ego".

Na tą fani czekają już ponad 3 miesiące - emisja zakończyła się bowiem jeszcze w 2019 roku, a zaraz zaczynie się kwiecień 2020 roku. Co gorsze, twórcy nie poinformowali jeszcze o dacie premiery nowych epizodów, co doprowadza widzów do szału.