Rick i Morty wracają w 6. sezonie popularnego serialu. Znamy datę premiery w Polsce

Przedstawiciele Adult Swim ogłosili dzisiaj datę światowej premiery najnowszego sezonu serialu "Rick i Morty". Już 5 września 2022 roku polscy fani będą mogli cieszyć się nowymi przygodami szalonego dziadka i jego nieśmiałego wnuka.

Jak powiedział Michael Ouweleen, prezes Adult Swim i Cartoon Network:

Trudno przecenić wpływ serialu "Rick i Morty". Jest on czymś więcej niż tylko hitem; to produkcja, która stała się prawdziwym międzynarodowym fenomenem. Przygotowując się do premiery najnowszego sezonu, który mamy nadzieję także stanie się kultowy, zaprosimy fanów - w bardzo nietypowy sposób - do udziału w zabawie. Miejcie więc oczy otwarte.