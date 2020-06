"Rick i Morty" doczekał się nowego klipu muzycznego. Posłuchajcie "Don't Look Back"

W finałowym odcinku 4. sezonu "Ricka i Morty'ego" na samym końcu wybrzmiał utwór "Don't Look Back". Klipem wideo do piosenki podzieliła się teraz stacja telewizyjna Adult Swim, na której emitowane są nowe odcinki pokręconego duetu.

Rick i Morty - nowy, przygnębiający singiel z serialu [WIDEO]

Chociaż sam sezon zaczął się bez zbytnich fajerwerków, to kolejne odcinki "Ricka i Morty'ego" były nieco bardziej poważne, niż zwykle. Twórcy skupili się na introspektywnych momentach, w których poruszali nie tylko losy samych postaci, ale całego serialu. Powróciły stare postaci pokroju Bird Person, sklonowanej Beth, czy nowej i lepszej Federacji Galaktycznej.

To właśnie ze Sklonowaną Beth jest związany utwór "Don't Look Back". Okazuje się bowiem, że to nie Beth podjęła decyzję o tym, czy ma się sklonować i opuścić swoją rodzinę, ale przekazała ją w ręce swojego ojca. Sam mężczyzna również nie potrafi jej podjąć sam i pozostawia ją losowi, metaforycznie rzucając monetą, nie interesując się, czy będzie mieszkał ze swoją prawdziwą córką, czy jej klonem. Poniżej możecie zobaczyć omawiane wideo:

Utwór został napisany przez Ryana Eldera i Kotomi. Podobnie jak poprzednie zakończenia sezonów, to również skupia się na mrocznej stronie depresji Ricka. Ciekawe, jak twórcy poprowadzą relacje między postaciami w kolejnych odcinkach. Data premiery ich debiutu jest nieznana.