Robert Downey Jr. stworzy serial Netfliksa oparty na postaciach DC Comics

Dla wielu osób postać Robeta Downeya Jr. nierozerwalnie wiąże się z komiksami Marvela. Aktor zakończył jednak swoją przygodę z Iron Manem i poszedł w swoim kierunku. Niebawem rozpocznie pracę na planie serialu Netfliksa opartego na komiksie Vertigo pod tytułem "Sweet Tooth" u boku swojej żony Susan Downey. O czym opowie nadchodząca produkcja?

"Sweet Tooth" - Robert Downey Jr. producentem serialu na podstawie komiksu DC

Według informacji podanych przez Netflix, za jakiś czas zobaczymy serialową adaptację komiksu "Sweet Tooth" w Polsce wydanego pod tytułem "Łasuch". Produkcja opowie o postapokaliptycznym świecie zamieszkanym przez hybrydy ludzi i zwierząt.

W komiksie wydawanym w imprincie DC o nazwie Vertigo śledziliśmy losy chłopca-jelonka imieniem Gus, który wyruszył na wyprawę, mającą na celu odkrycie przyczyny epidemii zmieniającej świat nie do poznania. Serial przedstawi bardzo podobną historię. Oto jak prezentuje się oficjalny opis "Sweet Tooth".

" "Sweet Tooth" to skierowana do szerokiej publiczności, rodzinna i bajkowa opowieść o przygodach Gusa — pół-jelenia, pół-chłopca — który opuszcza swój dom w lesie i odkrywa, że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do mieszanej rodziny ludzi i ich dzieci, które tak jak on są hybrydami i poznaje nową rzeczywistość oraz tajemnicę kryjącą się za jego wyjątkowym pochodzeniem. "

Komiks został stworzony przez Jeffa Lemire'a i ukazywał się oryginalnie od 2009 do 2013 roku w 40 zeszytach. W Polsce jest dostępny w trzech tomach nakładem wydawnictwa Egmont Polska.

Według zapowiedzi pierwszy sezon będzie składał się z ośmiu odcinków. Każdy z nich potrwa 60 minut.

"Sweet Tooth" - kiedy premiera?

Na razie nie zdradzono, kiedy serial trafi do bazy Netfliksa. Nie podano też daty rozpoczęcia zdjęć do "Sweet Tooth". W rolach głównych wystąpią Christian Convery ("Mój piękny syn", "Tiger Rising", "Playing With Fire"), Nonso Anozie ("Zoo", "Dracula", "Gra o Tron"), Adeel Akhtar ("Nędznicy" [serial], "Powiernik królowej", "I tak cię kocham") i Will Forte ("The Last Man on Earth", "Saturday Night Live") oraz James Brolin ("Scenki z życia", "Baza Pensacola", "Hotel") jako narrator.

Reżyserami, producentami wykonawczymi i showrunnerami zostali Jim Mickle ("Hap i Leonard", "W cieniu księżyca", "Chłód w lipcu") i Beth Schwartz ("Arrow", "Legends of Tomorrow") z Warner Bros. Television Group. Jako pozostali producenci wykonawczy na planie pojawią się Robert Downey Jr., Susan Downey i Amanda Burrell z Team Downey oraz Linda Moran. Za produkcję odpowie Evan Moore z wytwórni Team Downey we współpracy ze studiem Warner Bros. Television.

