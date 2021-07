Robert Downey Jr. zagra główną rolę w nowym serialu HBO na podstawie książki nagrodzonej Pulitzerem

Po kilkunastu latach występów w filmach Marvela, Robert Downey Jr. wraca do niszowych produkcji. Zagra główną rolę w nowym serialu HBO na podstawie książki nagrodzonej Pulitzerem "The Sympathizer".

Robert Downey Jr. nareszcie zadebiutuje jako aktor serialowy - Deadline podaje, że gwiazdor Marvela wystąpi w serialu "The Sympathizer" na podstawie książki profesora Viet Thanh Nguyena, za którą autor otrzymał nagrodę Pulitzera. RDJ wcieli się w jedną z głównych ról.

Powieść to szpiegowski thriller, a jednocześnie satyra o francusko-wietnamskim komunistycznym szpiegu z czasów Wojny w Wietnamie. Obecnie trwają poszukiwania odtwórcy głównej roli szpiega, a także pozostałych członków obsady - Deadline podaje, że większość aktorów będzie pochodzenia wietnamskiego.

"The Sympathizer" to "interesująca opowieść o tożsamości i Ameryce, wciągająca historia szpiega, a także piękny traktat o przyjaźni i miłości". Przez krytyków została nazwana współczesnym klasykiem, a także porównywaną ją do dzieł Kafki, Orwella, czy le Carre'a.

Robert Downey Jr. przyjął rolę ponieważ to nie tylko wspaniała historia, ale również szansa na pokazanie różnych twarzy. Według Deadline, RDJ ma zagrać głównych antagonistów w produkcji - każdy z nich ma reprezentować inną wersję amerykańskiego establishmentu - wśród nich znajdzie się m.in. młody kongresmen z Orange County, agent CIA i hollywoodzki reżyser.

Downey wypowiedział się na temat produkcji w oficjalnym oświadczeniu:

Adaptacja świetnej pracy pana Nguyena wymaga grupy wizjonerów. Oczekuję, że to będzie bardzo stymulujący proces dla wszystkich osób zaangażowanych w produkcję. A24 i HBO to perfekcyjna kombinacja i świetny dom dla tej opowieści. Czekałem na takie wyzwanie i wierzę, że będziemy w stanie przedstawić widzom coś wspaniałego.

Data premiery "The Sympathizer" z RDJ-em w roli głównej jest na razie nieznana.