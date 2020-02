Robert Rodriguez i twórca "Logana" wśród nowych reżyserów 2. sezonu "Mandaloriana"

"The Mandalorian" jest jednym z najpopularniejszych seriali 2019 roku. Wśród reżyserów pierwszego sezonu znaleźli się m.in. Dave Filoni, Taika Waititi, czy Bryce Dallas Howard. Jon Favreau i inni producenci mają więc wysoko postawioną poprzeczkę. Wygląda jednak na to, że twórcy postanowili utrzymać poziom - poznaliśmy bowiem nazwiska reżyserów, którzy mają być zaangażowani do produkcji.

The Mandalorian - Rodriguez i Mangold reżyserami?

Według Black Series Rebels, Robert Rodriguez oraz James Mangold są brani pod uwagę jako potencjalni kandydaci do reżyserowania epizodów 2. sezonu "The Mandalorian". Rodriguez jest znany z takich filmów, jak "Od zmierzchu do świtu", "Pewnego razu w Meksyku", "Cztery pokoje", "Desperado", "Sin City", czy "Alita: Battle Angel".

I chociaż filmografia Roberta Rodrigueza nie jest zbytnio przeznaczona dla dzieci, to reżyser ma na swoim koncie też m.in. "Małych agentów" oraz współczesne "remiksy" westernów - a jak wiemy, "The Mandalorian" jest właśnie nowoczesnym westernem. Dlatego też Rodriguez wydaje się być dobrym wyborem.

Jeszcze lepszym wyborem wydaje się być James Mangold. Jego filmografia również jest przeznaczona raczej dla dorosłych. Twórca "Logana" miał być bowiem reżyserem filmu o Baba Fettcie. Jednak jak niemal każdy spin-off "Gwiezdnych wojen", produkcja została anulowana, a sam pomysł na scenariusz został przerobiony na serial "The Mandalorian". Dlatego wybór Mangolda byłby dobrym zadośćuczynieniem ze strony Disneya.

"The Mandalorian" powróci na antenę Disney+ jesienią 2020 roku.