"Ród smoka" - niektórzy widzowie twierdzą, że twórcy przesadzają ze scenami seksu: "Ile ona ma lat?"

"Ród smoka" i "Gra o tron" wzbudzają dużo uwagi mediów oraz widzów z powodu swojej często mocnej treści - nie chodzi tylko o same sceny seksu, ale też o to, jaki jest ich kontekst sytuacyjny.

Ród smoka wzbudza niesmak niektórych widzów: "Ile ona ma lat?"

"Ród smoka" przedstawił nam już scenę orgii w burdelu, aborcję z jednoczesnym umyślnym spowodowaniem śmierci rodzącej kobiety, sugestie pedofilii (Otto proszący swoją nieletnią córkę o "pocieszenie" króla; próba zawiązania małżeństwa między dzieckiem, a wspomnianym królem), czy kazirodztwo - a to wszystko w trakcie pierwszych czterech odcinków.

W ostatnim z odcinków (czwartym) młoda księżniczka/spadkobierczyni tronu Rhaenyra (Milly Alcock) zaczyna mocno flirtować ze swoim wujkiem, Daemonem (Matt Smith). W końcu zaczynają się całować, jednak nie dochodzi między nimi do zbliżenia. Dziewczyna niedługo później idzie jednak do łóżka z innym facetem. W gruncie rzeczy poza faktem, że całowała się z wujkiem, to nie ma w tym za bardzo nic dziwnego.

Fani "Gry o tron" powinni być przyzwyczajeni do tego typu scen. Tym razem, jak podaje portal gry-online.pl, uwagę niektórych przykuł jednak dziecięcy wygląd wspomnianej aktorki. To potwierdzają nam wyniki z Google Trends po emisji odcinka - hasło "milly alcock age" było wpisywane mnóstwo razy.

Jak widać na załączonym poniżej obrazku, niektórym ten fakt wcale nie przeszkadzał i niektórzy wręcz kibicują związkowi między bratanicą i wujkiem.

I oczywiście uspokajamy - australijska aktorka wcielająca się w Rhaenyrę ma 22 lata. Do tego HBO zatrudniło do scen seksu specjalistów ds. intymności, co miało znacznie ułatwić tworzenie scen łóżkowych. Zresztą sama Alcock wyjaśniła w przedpremierowych wywiadach, że dobrze dogaduje się z Mattem Smithem, a i obecność wspomnianych wyżej ekspertów sprawiła, że czuła się bezpiecznie i dość komfortowo.

Wszystkie osoby, które czytały książki wiedzą doskonale, że największe jazdy, brutalność i seks na nas jeszcze czekają - i to najprawdopodobniej dopiero w kolejnych sezonach. Zanim jednak do tego dojdzie, to nowe odcinki 1. sezonu pojawiają się na HBO i HBO Max w poniedziałki.