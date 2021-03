Wyczekiwana premiera kontynuacji serialu "Rojst" zbliża się wielkimi krokami. Podczas pierwszego polskiego Content Roadshow, na którym przedstawiciele Netflix oraz twórcy zapowiadali nadchodzące filmy i seriale, zaprezentowano m.in. pierwsze zdjęcia i zwiastun produkcji "Rojst'97".

"Rojst": Zwiastun 2. sezonu

Nowy sezon "Rojsta" realizowany dla Netflix rozpoczyna się w trakcie "powodzi stulecia", która miała miejsce w południowo-zachodniej Polsce latem 1997 roku. W mieście, w którym toczyła się akcja pierwszego sezonu, pękają wały i woda zalewa jego część, w tym las na Grontach. Nieokiełznany żywioł odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki, a także ciało nastoletniego chłopca, początkowo uznanego za ofiarę powodzi...

Fot. materiały prasowe Netflix

Te dwa, z pozoru niepowiązane wątki, oczywiście mają ze sobą wiele wspólnego. Rozwiązaniem sprawy zajmuje się Anna Jass (Magdalena Różczka), bezkompromisowa policjantka, która przybyła na miejsce zbrodni z Warszawy, oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat).

Fot. materiały prasowe Netflix

Na większość zadawanych przez policję pytań odpowiedzi zdaje się mieć Witold Wanycz (Andrzej Seweryn). Jednak bardziej niż nowa sprawa, pochłaniają go wspomnienia, których nie potrafi się pozbyć. W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), by objąć stanowisko nowego redaktora naczelnego "Kuriera".

"Rojst'97" - kiedy premiera?

"Rojst’97" poza mocnym kryminałem, jest też - podobnie jak pierwszy sezon - opowieścią o czasach, w których toczy się jego akcja. Tym razem są to fascynujące lata 90., a więc czas transformacji i odkupienia w Polsce. Reżyserem i współautorem scenariusza, napisanego razem z Kasprem Bajonem, jest Jan Holoubek ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"). Za produkcję odpowiada studio Frame sp. z o.o. Premiera "Rojsta'97" odbędzie się latem 2021 roku.