"Rojst" powraca! Netflix ogłosił 2. sezon serialu Jana Holoubka

Netflix, który odpowiada za dystrybucję serialu "Rojst" na całym świecie, ogłosił właśnie, że powstaje 2. sezon serialu Jana Holoubka z Dawidem Ogrodnikiem i Andrzejem Sewerynem w rolach głównych. Do obsady znanej z 1. sezonu "Rojsta" dołączą Łukasz Simlat i Magdalena Różczka. Jakie mroczne tajemnice będziemy zgłębiać w nowej odsłonie produkcji?

"Rojst" - 2. sezon serialu już niebawem na Netflix

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Netflix, akcja "Rojst 2" będzie toczyła się dekadę po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Kontynuacja serialu rozpocznie się podczas "powodzi stulecia", która miała miejsce latem 1997 roku na południowym zachodzie Polski. Będziemy przyglądać się jak pękają wały, a nieokiełznany żywioł zalewa znane z pierwszego sezonu miasto i las na Grontach, odsłaniając kolejną tajemnicę, której mieszkańcy nie mają ochoty wyjawiać...

Reżyser serialu Jan Holoubek przyznaje, że praca nad 2. sezonem "Rojsta" to dla niego ogromna radość. Zdradza też dodatkowe szczegóły na temat fabuły:

" Możliwość powrotu do świata i bohaterów "Rojsta" jest dla mnie spełnieniem marzenia o kontynuacji wielkiej przygody, jaką był sezon pierwszy. Głównym, scalającym tematem drugiego sezonu, jest odkupienie, zarówno w szerszym kontekście społecznym, jak również indywidualnym. Ono jest bowiem zasadniczą motywacją każdego z głównych bohaterów. Znani z pierwszego sezonu Piotr Zarzycki, Teresa Zarzycka oraz Witold Wanycz, ale też nowe postacie, jak Anna Jass i Adam Mika - każde na swój sposób próbują odkupić winę z przeszłości. "

Zdjęcia do 2. sezonu serialu "Rojst" już trwają, a w mediach społecznościowych można też zobaczyć krótki teaser nadchodzącej produkcji:

"Rojst 2" - obsada i twórcy

W obsadzie "Rojsta 2" powrócą znani z 1. sezonu Dawid Ogrodnik jako Piotr Zarzycki i Andrzej Seweryn w roli Witolda Wanycza, a także Zofia Wichłacz jako Teresa Zarzycka. Dołączą do nich Magdalena Różczka (znana m.in. z filmów "Listy do M. 3" i "Listy do M. 4"), która prawdopodobnie wcieli się w Annę Jass, a także Łukasz Simlat ("Boże ciało"), który zagra Adama Mikę.

Reżyserem i współscenarzystą "Rojsta 2", podobnie jak w przypadku 1. sezonu serialu, jest Jan Holoubek, który ostatnio zrealizował głośny film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Scenariusz napisał wraz z Kasprem Bajonem. Za produkcję odpowiada studio Frame sp. z o.o. Producentką została Edyta Krajewska.

"Rojst 2" - kiedy premiera?

"Rojst 2" będzie liczył 6 odcinków. Netflix zapowiada premierę w 2021 roku, jednak nie podano jeszcze dokładnej daty. Pierwszy sezon serialu "Rojst" zadebiutował w sierpniu 2018 roku jako oryginalna produkcja platformy Showmax. Obecnie jest dostępny na Netflix na całym świecie.