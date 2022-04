Rosyjski reżyser serialu "The Last of Us" dla HBO dostawał pogróżki, bo skrytykował Putina

Reżyser serialu The Last of Us dostał pogróżki, bo skrytykował Putina

Rosyjski filmowiec Kantemir Bałagow od początku wojny Rosji z Ukrainą krytykuje cały konflikt. Jak sam opowiedział, niedawno został zmuszony do usunięcia postów ze swoich mediów społecznościowych. Powodem był groźby kierowane pod adresem jego rodziny.

Bałagow udostępnił na swoim Instagramie post dotyczący trwającej od końca lutego 2022 wojny w Ukrainie. Filmowiec wyjaśnił, że musiał "wyczyścić" swój profil po groźbach, które były kierowane pod adresem jego bliskich.

Odniósł się też do jednego z najstraszliwszych wydarzeń agresji Rosji na Ukrainę - masakry w Buczy. Jak pewnie sami wiecie, Rosjanie w oficjalnych przekazach podają cały czas podtrzymują, że wojna w Ukrainie to jedynie "akcja ratunkowa" i "walka z nazistami".

W tym poście muszę dobrze dobrać słowa, ponieważ moi rodzice, siostra i młodszy brat wciąż są w Nalczyku (ze względu na groźby/ostrzeżenia w ich kierunku musiałem wyczyścić swój profil). Mam ochotę się rozpłakać. Nie rozumiem, dlaczego po ostatnich wydarzeniach w Buczy są jeszcze ludzie, którzy uważają, że to tylko "operacja ratunkowa". Ale Bucza to dopiero początek... To, co dzieje się w Ukrainie, to koszmar. Nie ma dla tego usprawiedliwienia, ani przebaczenia, nigdy nie będzie. My Rosjanie, zamiast opierać się złu i zaczynać zastanawiać się nad tym, co dzieje się z naszymi sercami, to narzekamy na rusofobię, zawsze szukamy jakiegoś "ALE" (w przypadku absolutnego zła, nie ma żadnego "ALE"), kłócimy się o to "czy kultura rosyjska jest bliska śmierci" i zastanawiamy się "czy zbiorowa odpowiedzialność jest dobra, czy raczej zła?". Wiem, ze jestem winien tego, co dzieje się na Ukrainie. Czy wy jesteście winni? Zdecydujcie sami. Wiecie - jest różnica między Ludem a Ludnością. Ta różnica polega na tym, że Lud ma moralny kompas, ale ludność nie może go mieć a priori. Ukraińcy zachowują się jak zjednoczony naród. Ale Rosjanie również zachowują się jak Naród. Czy raczej ta część Rosjan, którzy nadal dzielą się informacjami, za które grozi im kara więzienia; ta część Rosjan, która nadal ratuje swoich bliskich przed propagandą; ta część Rosjan, która szczerze przeżywa wojnę, nawet jeśli nie może się wypowiedzieć z powodu gróźb i przemocy. Jestem szczerze dumny z tej części Rosjan, a szczególnie podziwiam tych, którzy zostali w Rosji i nadal walczą. Zazdroszczę wam odwagi.

Potem Bałagow nawiązał do wydarzeń z 21 maja 1864 roku - wtedy na siłę przyłączono do carskiej Rosji część Kaukazu, masakrując tubylców i organizując zwycięską paradę.

Reżyser zrobił to oczywiście całkowicie celowo, porównując działalność żołnierzy Putina, czyli m.in. niszczenie miast, mordowanie cywili, gwałcenie kobiet i dzieci, ostrzeliwanie korytarzy humanitarnych, czy torturowanie jeńców do tego, co robili żołnierze pod rozkazami cara Aleksandra II Romanowa.

Osobno chciałbym zaapelować do mieszkańców Północnego Kaukazu, a w szczególności do Adygejczyków (Kabardyjczyków, Czerkiesów), którzy wspierają ten koszmar. Wszyscy znamy i pamiętamy datę 21 maja 1864 roku. Dla większości z nas to wielka tragedia. W wyniku wojny Rosja uczyniła z nas swoją kolonię, zabijając setki tysięcy cywilów. Czy naprawdę nie widzicie żadnych podobieństw między ludobójstwem Adygejczyków a tym, co dzieje się teraz na Ukrainie?

W dorobku Bałagowa znalazła się nie tylko nadchodząca produkcja HBO, ale również niezależne, mniejsze tytuły, takie jak doceniane na festiwalu w Cannes "Bliskość", czy "Wysoka dziewczyna". W swojej twórczości często podejmuje temat traumy i wojny, więc atak Rosji na Ukrainę całkowicie zrozumiale był dla niego bolesny.

Na razie data premiery "The Last of Us" jest nieznana. W rolach głównych występują Pedro Pascal i Bella Ramsey, którzy zagrają kolejno Joela i Ellie.