"Rozczarowani" powracają w 3. sezonie! Oto zwiastun i data premiery nowych odcinków

Nowy serial od Matt Groeninga, czyli twórcy "Simpsonów", doczeka się 3. sezonu. Mowa oczywiście o "Rozczarowanych", czyli animowanym serialu fantasy Netfliksa. Jak podaje IGN, nowe odcinki popularnej produkcji pojawią się na platformie streamingowej już 15 stycznia 2021 roku.

Jak czytamy w oficjalnej zapowiedzi 3. sezonu "Rozczarowanych" opublikowanej przez Netfliksa:

Ekscytacja tylko rośnie w 3. części "Rozczarowanych". Bean wciąż poznaje swoje moce, co zbliża ją do jej przeznaczenia. W trakcie podróżowania po różnych pokręconych światach, nasza grupa nieustraszonych przyjaciół przekonuje się, że jednak nie ma to jak w domu.