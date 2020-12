Netflix to ważny towarzysz każdego miłośnika filmów i seriali. Szczególnie w czasach pandemii, gdy platformy streamingowe służą za główny dostęp do świata ruchomych obrazów. Jeśli śledzisz serialowe nowości, każdą nową produkcję pochłaniasz w dniu premiery, a do tego rozwiązywanie zagadek to Twoje hobby, weź udział w naszym quizie i sprawdź, czy na pewno znasz seriale Netfliksa tak dobrze, jak Ci się wydaje.

Seriale Netflix - czy rozpoznasz je po jednym kadrze?

"Wiedźmin" czy "Czarny księżyc"? "Sex Education", "Trzynaście powodów", a może "Riverdale"? Czasem trudno jest odróżnić seriale o podobnej tematyce lub scenerii, widząc tylko jedno zdjęcie. Potrzeba do tego doskonałej znajomości Netfliksowej biblioteki oraz wielkiej spostrzegawczości. Uważasz, że to właśnie Twoje cechy? W takim razie sprawdź się w naszym quizie na temat seriali Netfliksa. Ostrzegamy, że nie będzie łatwo.