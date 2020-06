Ruby Rose odchodzi z serialu "Batwoman". W jej miejsce dostaniemy nie tylko nową aktorkę, ale i nową postać

Teraz szefowie stacji znaleźli jednak rozwiązanie na tę niecodzienną sytuację. Zdecydowano się nie tyle obsadzić nową aktorkę w tej samej roli, co wprowadzić zupełnie nową bohaterkę, która przejmie schedę po dotychczasowej Batwoman.

Odejście Ruby Rose z serialu

Ruby Rose ogłosiła swoje odejście z serialu w połowie maja. Nie podając konkretnych powodów, podziękowała twórcom i reszcie obsady, życząc im dalszego udanego prowadzenia historii.

W niedawnym poście w social mediach, dodała:

" To nie była łatwa decyzja, ale ci którzy wiedzą, wiedzą. Nie chciałam jednak nie uhonorować wszystkich, którzy brali udział w tym i podkreślić, jak wielkie znaczenie miał ten projekt dla telewizji i naszej społeczności. Milczałam, ale dlatego, że to mój wybór, ale wiedzcie, że was uwielbiam. Wierzę, że następny sezon będzie równie fantastyczny. "

Rose mówiąc, że jej rola miała historyczne znaczenie dla telewizji oraz „naszej społeczności”, miała na myśli znaczenie reprezentacji społeczności osób LGBTQ+, jako że jej Batwoman była jedną z pierwszych wyautuowanych superbohaterek lesbijek na ekranie.

Kim będzie nowa postać?

Teraz stacja The CW chce podążyć podobnym tropem w szukaniu nowej aktorki. Jak podaje portal Entertainment Weekly, studio rozpoczęło poszukiwania aktorki, która miałaby pojawić się w serialu w 2. sezonie.

Powołując się na informację dotyczącą castingu do roli w serialu, zapostowaną przez jednego z użytkowników portalu Reddit (która została już skasowana, po interwencji studia), twórcy serialu poszukują nowej aktorki, która wcieli się w postać Ryan Wilder.

" Ryan Wilder jest dwudziestokilkuletnią kobietą, która jest kompletnym przeciwieństwem Kate Kane (bohaterki Ruby Rose). Jest sympatyczna, bałaganiarska i nieposkromiona. Nie stroni też od głupawych dowcipów. "

" Nie posiadając nikogo w swoim życiu, kto trzymałby jej życie w ryzach, dziewczyna spędziła lata jako dilerka narkotyków, unikając policji Gotham i chowając swój ból w złych nawykach. Dziś wyszła na prostą i otrzeźwiała. Mieszka w wanie ze swoją roślinką. Dziewczyna, która ukradłaby mleko kotu na ulicy i potrafi zabić gołymi rękami. Ryan jest najgroźniejszym typem przeciwnika: piekielnie uzdolnionym i szaleńczo zdyscyplinowanym. "

" Wyautowana lesbijka. Atletyczna. Nieokrzesana. Pełna pasji, i często myląca się w swoich poglądach. Zdecydowanie nie stereotypowa bohaterka Ameryki. "

Warto podkreślić, że ogłoszenie podkreślało, że zachęca, aby aktorki ze środowiska LGBTQ+ brały udział w castingu.

Dziennikarze portalu Entertainment Weekly zwracają uwagę, że zmiana centralnej postaci serialu jest zagraniem nietypowym, ale równocześnie wydaje się być niezwykle zgodnym z komiksowym dziedzictwem. Można bowiem uznać, że wprowadzenie nowej bohaterki, która będzie dzierżyć superbohaterskie brzemię, ma silny związek z motywem dziedzictwa postaci i przekazywaniem pałeczki nowemu pokoleniu.

Tego rodzaju zagrania to w końcu częsty motyw komiksowego świata. Przykładami, które od razu przychodzą na myśl jest chociażby Miles Morales, który stał się nowym Spider-Manem, Jane Foster, która stała się nowym Thorem, choć to przykłady z konkurencyjnego Marvela. Ba! Nawet sama postać Batwoman zbudowana jest dokładnie na tym pomyśle. W końcu Kate Kane po powrocie do Gotham zaczyna działać jako Batwoman, pod nieobecność Batmana.

Czytaj także: Henry Cavill powróci do roli Supermana w filmie o Człowieku ze stali od J.J. Abramsa?