Ruszył nowy katolicki Netflix. Ma błogosławieństwo samego Watykanu

Platformy streamingowe są obecnie czymś tak oczywistym, jak kilka lat temu kablówka czy wypożyczalnie płyt DVD i kaset VHS. Pionierem na rynku tego typu serwisów był Netflix, ale dość szybko zaczęła pojawiać się konkurencja. Rynek jest obecnie tak nasycony, że powoli kiełkują wyspecjalizowane platformy streamingowe, skierowane do określonej grupy odbiorców. Zalicza się do nich VatiVision.

VatiVision - nowy katolicki Netflix

Katolicy od bardzo dawna skarżą się na Netfliksa z powodu niektórych treści, które obrażają ich uczucia religijne. Postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i powołać własne odpowiedniki. Jakiś czas temu pisaliśmy o Katofliksie - polskiej odpowiedzi na Netfliksa.

8 czerwca 2020 roku ruszył włoski serwis streamingowy o nazwie VatiVision, którego treści stanowią filmy, seriale i programy skierowane do katolików. Platformę rekomenduje sam Watykan, chociaż Kościół zastrzega, że nie zamierza ingerować w tytuły, które pojawią się w bibliotece VatiVision. A co konkretnie się w niej znajduje? Wiele filmów dokumentalnych o historii Kościoła Katolickiego, papieżach, Muzeach Watykańskich czy sanktuariach na świecie, kino familijne, biografie świętych i inne interesujące katolików treści. Twórcy zdradzili, że ich celem jest krzewienie sztuki i kultury katolickiej inspirowanej chrześcijańskim przesłaniem.

VatiVision to instytucja świecka, w żaden sposób niepowiązana z Watykanem czy Kościołem Katolickim. Została powołana do życia przez włoską grupę medialną Vetrya. Obecnie platforma jest dostępna jedynie we Włoszech. Szefowie VatiVision zapowiedzieli jednak ekspansję na cały świat, głównie do krajów, gdzie katolicyzm ma się dobrze, takich jak USA, Meksyk, Argentyn, Filipiny, Hiszpania, a także Polska. Na razie jednak nie zdradzono, kiedy usługa będzie dostępna w naszym kraju i ile wyniesie abonament za dostęp do treści VatiVision.

