Ruszyły prace nad 3. sezonem "The Mandalorian". Co wydarzy się w nowych odcinkach?

The Mandalorian - ruszyły zdjęcia do 3. sezonu produkcji

Pedro Pascal jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd Hollywood. Aktor obecnie pracuje nad serialem "The Last of Us", a już zaraz będzie musiał sobie zrobić od niego przerwę, bo już ruszają zdjęcia do 3. sezonu "The Mandalorian". Według The American Cinematographer, te odbędą w Manhattan Beach, gdzie legendarna firma Industrial Light and Magic przygotowała kompleks filmowy o nazwie The Volume.

W krótkiej aktualizacji od TAC możemy się dowiedzieć, że w tym samym miejscu robiono już poprzednie odcinki serialu, a także inne spin-offy "Star Wars":

Seriale, które chcą korzystać z dużej ilości efektów specjalnych na planie i w kamerze będą korzystały ze StageCraft, ekranów LED, które pozwalają na pokazywanie animacji w czasie rzeczywistym - to m.in. "Obi-Wan Kenobi" (2022) oraz "The Book of Boba Fett" (2021). Obydwa użyją tej samej technologii i miejsc, co "The Mandalorian". Inne produkcje (m.in. "Andor") są w produkcji w Pinewood Studios w Londynie, gdzie ILM zbudowało replikę StageCraft. Wiemy też, że niedawno ruszyła produkcja 3. sezonu "The Mandalorian".

StageCraft to w gruncie rzeczy ogromne ekrany LED, które pozwalają na wyświetlanie obrazu zgodnie z wolą twórców (pomyślcie, że to bardziej zaawansowana wersja makiet, których używano chociażby przy pierwszych "Gwiezdnych wojnach"). Oczywiście całość jest nieco bardziej skomplikowana, niż to, jak to opisaliśmy, ale na szczęście twórcy sami chętnie podzielili się swoją technologią na wideo. Przykład możliwości StageCraft zobaczycie poniżej:

Oglądaj

Co do fabuły 3. sezonu "Mando", to trudno cokolwiek przewidzieć. Wiemy, że Moff Gideon został zatrzymany, Luke Skywalker wziął pod swoją opiekę Baby Yodę/Grogu, a Mando może mieć na pieńku z "prawowitą" władczyni Mandalore'a, Bo Katan. Showrunner i scenarzysta Jon Favreau stwierdził niedawno, że 3. sezon może przypominać bardziej 1. odsłonę i pokaże nam Mando wykonującego swoją pracę łowcy nagród.

Na razie data premiery nowych odcinków "The Mandalorian" jest nieznana.