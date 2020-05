Ruszyły prace nad serialem "Kajko i Kokosz". Twórcy ujawnili szczegóły produkcji

Kiedy pada hasło "komiksy", większości z nas w głowie pojawiają się postacie z uniwersum Marvela i DC. Jednak ten rodzaj przekazu świetnie rozwija się także w Polsce i to już od lat 70. Na początku dekady powstała seria "Kajko i Kokosz" o słowiańskich wojach toczących spory ze Zbójcerzami pod dyktandem Hegemona.

W 2018 roku pojawiła się informacja, że komiks doczeka się ekranizacji w postaci serialu animowanego, który wyprodukuje warszawskie studio Ego Film. Pomysł spotkał się z aprobatą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, od której otrzymał dotację w wysokości 390 tysięcy złotych. Rok później ruszyły prace nad pilotem wyczekiwanego serialu.

Jak donoszą Wirtualne Media, studio poinformowało właśnie, że odcinków serialu będzie 26, nie tak jak przewidywano - 52, a prace nad produkcją właśnie ruszyły. Za scenariusz odpowiada Rafał Skarżycki i Maciek Kur. Muzyką zajął się Mikołaj Stroiński. W zespole znalazł się też rysownik Sławomir Kiełbus oraz reżyser Leszek Nowicki.

Szefowa Ego Film, Ewelina Gordziejuk w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl wyjaśnia:

"

Nie chcemy, aby fani byli rozczarowani. To ma być ukłon w stronę twórczości Christy. Serial będzie realizowany w animacji 2D, plastyka będzie oczywiście dostosowana do potrzeb animacji, ale w taki sposób by projekty były rozpoznawalne i zgodne z oryginalną plastyką z komiksów. Fundacja Kreska im. Janusza Christy będzie brała udział w konsultacjach, zarówno jeżeli chodzi o scenariusze, jak i opracowanie plastyczne serii. "