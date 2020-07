Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds znów razem - teraz w serialu "Futha Mucka"

Duet, który wystąpił razem w filmie "The Hitman's Bodyguard" ma powrócić w animowanym serialu przygotowanym na zlecenie platformy Quibi. Zachęcający jest też tytuł produkcji - brzmi on bowiem "Futha Mucka". Przestawmy literki i otrzymamy "Mutha Fucka", co znaczy... Sami wiecie, co.

Futha Mucka - nowy serial z Reynoldsem i Jacksonem

"Futha Mucka" będzie serialem co najmniej dziwnym. W oficjalnym oświadczeniu przygotowanym przez Quibi czytamy:

" Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds się kochają. Mówiąc szczerze, to Ryan kocha Sama. Kiedy zapytaliśmy się Sama o jego uczucia wobec Ryana, to odpowiedział nam: "Powiedz im, że nie mogę teraz odpowiadać". Kiedy mały wypadek sprawia, że Sam staje się opiekunem Ryana, to zaczyna się jazda bez trzymanki. Ryan jest zachwycony, że może spędzić cały swój czas z Samem. Sam nie chciał skomentować sytuacji. "

Jackson i Reynolds mają wystąpić w swoich rolach hitmana Dariusa Kincaida i jego bodyguarda Michael Bryce w filmie "The Hitman’s Wife’s Bodyguard". Produkcja została przeniesiona na 2021 roku z oczywistych względów.

"Futha Mucka" zostało stworzone przez scenarzystów filmu "Strażnicy Cnoty", Jima i Briana Kehoe, którzy będą showrunnerami i producentami wykonawczymi razem z Reynoldsem i Jacksonem. Produkcją zajmą się firmy Anonymous Content oraz Maximum Effort (wytwórnia Reynoldsa), a animacje przygotuje studio Titmouse.