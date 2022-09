Samuel L. Jackson powraca jako Nick Fury w zwiastunie "Secret Invasion". Marvel zdradził dużo informacji na temat przyszłości

Wśród nich pojawił się "Secret Invasion". Nadchodzący serial będzie miał naprawdę mocną obsadę. Samuel L. Jackson powróci w roli Nicka Fury'ego, ponownie zobaczymy Bena Mendelsohna, który znów wcieli się w Talosa, a marvelowy comeback zaliczy również Don Cheadle jako War Machine. Wcześniej poinformowano również, że Kingsley Ben-Adir z filmu "One Night in Miami" będzie jednym z głównych bohaterów serialu, a na ekranie towarzyszyły im będą Olivia Colman i Emilia Clarke.

"Secret Invasion" było ogromnym wydarzeniem w komiksach - Kevin Feige stwierdził jednak w rozmowie z Comicbook.com, że nie powinniśmy spodziewać się takiej skali w nadchodzącym serialu. Szef Marvel Studios zdradził, że twórcy skupiają się na tym, by opowiedzieć trzymającą w napięciu historię, a nie upychać występy gościnne znanych bohaterów.

I to możemy zobaczyć w zwiastunie "Secret Invasion", który wygląda bardziej jak zapowiedź nowego "Bourne'a", niż filmu Marvela:

To nie jedyne informacje na temat nowych seriali Marvela, które poznaliśmy podczas D23 Expo - wcielający się w Daredevila Charlie Cox wyjaśnił, że serial "Daredevil: Born Again" nie będzie kontynuacją netflixowych opowieści o bohaterze, tylko nową produkcją:

To jest sezon pierwszy, a nie sezon czwarty. To zupełnie nowa rzecz. Co moim zdaniem jest dobrym pomysłem - jeśli coś mamy zrobić ponownie, to warto zmienić niektóre rzeczy.