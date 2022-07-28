Słuchaj Radia
Zamknij menu
Pobierz Apkę antyradia
  • Aplikacja Antyradio google play
  • Aplikacja Antyradio app store
  • Aplikacja Antyradio app store

Nasze serwisy

  • Antyradio
  • Chillizet
  • Meloradio.pl
  • Planeta.pl
  • Radiostacja.pl
  • Fundacja Radia Zet
  • Nagroda im. Andrzeja Woyciechowskiego

"Sandman", "He-Man" i "Kolejne 365 dni" - oto lista nowości Netflix na sierpień 2022

Kamil Kacperski
28.07.2022 14:23
"Sandman", "He-Man" i "Kolejne 365 dni" - oto lista nowości Netflix na sierpień 2022 Fot. materiały prasowe/Netflix

Kto powiedział, że sierpień trzeba spędzać nad morzem? Można na przykład na wichrowych wzgórzach, Śnieniu, w Key House, czy Sherman Oaks.

Sandman, Kolejne 365 dni, czy He-Man - oto nowości Netflix na sierpień 2022

W tym miesiącu na Netflix: komedia pomyłek w polskim wydaniu, czyli "Gry rodzinne" (w rolach głównych Eliza Rycembel, Bartosz Gelner i Piotr Pacek). Poznamy takze finałowe losy rodzeństwa Locke w ostatnim sezonie serialu "Locke & Key". Na Netflix w sierpniu premierę będzie miała również produkcja "Sandman" na podstawie popularnej serii komiksów stworzonej przez Neila Gaimana.

Polecamy
365 dni
Netflix pokazał fragment filmu "Kolejne 365 dni". Internauci są bezlitośni: "Disco polo polskiego kina" [WIDEO]

Oprócz tego zobaczymy jeszcze "Kolejne 365 dni", a także nowe odcinki "The Good Doctor", czy "Wichrowych wzgórz". Zobaczcie zapowiedź wideo poniżej:

W "Sandmanie", po latach Morfeusz, Władca Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc. Wśród nowości jest też m.in. film "Dzienna zmiana", w którym łowca wampirów z Los Angeles (Jamie Foxx) ma tydzień, żeby zdobyć pieniądze na szkołę i aparat ortodontyczny dla córki. Innymi słowy, przed nim naprawdę zabójcze dni.

Polecamy
"Bridgertonowie" - oto obsada 3. sezonu popularnego serialu. Kto tym razem będzie romansował?
"Bridgertonowie" - oto obsada 3. sezonu popularnego serialu. Kto tym razem będzie romansował?

Krótko mówiąc - będzie co oglądać. Pełną listę nowości zobaczycie poniżej:

  • TWELVE MINUTES JUŻ WKRÓTCE!
  • HEADS UP! JUŻ WKRÓTCE!
  • RIVAL PIRATES JUŻ WKRÓTCE!
  • IMMORTALITY JUŻ WKRÓTCE!
  • DELHI CRIME: SEZON 2 JUŻ WKRÓTCE!
  • DROGA DO AWANSU JUŻ WKRÓTCE!
  • KAWIARNIA MINAMDANG 01/08/2022
  • WIELKODRZEWO 01/08/2022
  • PROGNOZY POGODY I MIŁOŚCI 02/08/2022
  • RICARDO QUEVEDO: JUTRO BĘDZIE GORZEJ 02/08/2022
  • DOBREGO DNIA, VERÔNICO: SEZON 2 03/08/2022
  • BUBA 03/08/2022
  • TO NIE WINA KARMY 03/08/2022
  • TOTALNY CHAOS: WOODSTOCK ’99 03/08/2022
  • MARKIZA TAMARA FALCÓ 04/08/2022
  • BRACIA GIGAROBOTY 04/08/2022
  • KAKEGURUI TWIN 04/08/2022
  • SEZON ŚLUBÓW 04/08/2022
  • SANDMAN 05/08/2022
  • CARTER 05/08/2022
  • DARLINGS 05/08/2022
  • WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA: EWOLUCJA – FILM 05/08/2022
  • RECLAIM 06/08/2022
  • KRYPTONIM: IMPERATOR 08/08/2022
  • DRUŻYNA ZENKO: SEZON 2 08/08/2022
  • I JUST KILLED MY DAD 09/08/2022
  • OPERACJA RENOWACJA 10/08/2022
  • KUCHENNE POTYCZKI: BRAZYLIA 10/08/2022
  • LOCKE & KEY: SEZON 3 10/08/2022
  • SZKOLNE OPOWIEŚCI: SERIAL 10/08/2022
  • MAŁŻEŃSTWO PO INDYJSKU: SEZON 2 10/08/2022
  • PIOSENKA PROSTO Z SERCA 10/08/2022
  • ARGENTYŃSKI SKOK STULECIA 10/08/2022
  • DOTA: DRAGON'S BLOOD: CZĘŚĆ 3 11/08/2022
  • LEO BAKER: ŻYCIE NA DESCE 11/08/2022
  • JESZCZE NIGDY...: SEZON 3 12/08/2022
  • MODELOWA RODZINA 12/08/2022
  • 13: MUSICAL 12/08/2022
  • DZIENNA ZMIANA 12/08/2022
  • DEEPA I ANOOP 15/08/2022
  • SPORTOWE OPOWIEŚCI: DZIEWCZYNA, KTÓRA NIE ISTNIAŁA 16/08/2022
  • SPORTOWE OPOWIEŚCI: WZLOT I UPADEK AND1 23/08/2022
  • SPORTOWE OPOWIEŚCI: FAUL NIESPORTOWY 30/08/2022
  • OGIEŃ I ŻAR 17/08/2022
  • NIKT NIE JEST PODEJRZANY 17/08/2022
  • DWA ŻYCIA 17/08/2022
  • ROYALTEEN 17/08/2022
  • W GŁOWIE KOTA 18/08/2022
  • HE-MAN I WŁADCY WSZECHŚWIATA: SEZON 3 18/08/2022
  • TEKKEN: BLOODLINE 18/08/2022
  • ECHA 19/08/2022
  • KLEO 19/08/2022
  • ALMA 19/08/2022
  • MAGICY MAKIJAŻU: SEZON 4 19/08/2022
  • KOLEJNE 365 DNI 19/08/2022
  • FILUŚ I KUBUŚ: CZĘŚĆ 2 19/08/2022
  • FULLMETAL ALCHEMIST THE REVENGE OF SCAR 20/08/2022
  • CHAD AND JT GO DEEP 23/08/2022
  • ZAGINIONY OLLIE 24/08/2022
  • MO 24/08/2022
  • PORADY RÓŻOWEJ BRYGADY: BRAZYLIA 24/08/2022
  • SELLING SUNSET: ORANGE COUNTY 24/08/2022
  • PRZEZ OGIEŃ 24/08/2022
  • Z NAMI NIE MA ŻARTÓW 24/08/2022
  • RUNNING WITH THE DEVIL: THE WILD WORLD OF JOHN
  • MCAFEE 24/08/2022
  • TO JEST MIŁOŚĆ 25/08/2022
  • HISTORIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH: SEZON 2 25/08/2022
  • ANGRY BIRDS: LETNIE SZALEŃSTWO: SEZON 3 25/08/2022
  • RILAKKUMA W PARKU ROZRYWKI 25/08/2022
  • DRIVE HARD: THE MALOOF WAY 26/08/2022
  • LUDIK 26/08/2022
  • MIŁOŚĆ DLA DOROSŁYCH 26/08/2022
  • CZAS DLA SIEBIE 26/08/2022
  • PULS SEULU 26/08/2022
  • ONA TU RZĄDZI 29/08/2022
  • MIGHTY EXPRESS: SEZON 7 29/08/2022
  • WYZNANIA MORDERCÓW: SEZON 3 30/08/2022
  • CLUB AMÉRICA VS. CLUB AMÉRICA 31/08/2022
  • PRZYPADKOWY PRZECHODZIEŃ 31/08/2022
  • GRY RODZINNE 31/08/2022

TYTUŁY NA LICENCJI

  • WICHROWE WZGÓRZA 01/08/2022
  • THE GOOD DOCTOR: SEZON 4 02/08/2022
  • LALECZKA CHUCKY 3 16/08/2022
  • ŻĄDŁO 16/08/2022
  • DAN IN REAL LIFE 16/08/2022
  • THE WALKING DEAD: SEZON 11 CZĘŚĆ 1 22/08/2022
Polecamy
"Totalny Chaos" - zobaczcie zwiastun dokumentu Netflixa o tragicznym Woodstocku '99 [WIDEO]
"Totalny Chaos" - zobaczcie zwiastun dokumentu Netflixa o tragicznym Woodstocku '99 [WIDEO]
Kamil Kacperski
Kamil Kacperski Redaktor antyradia

Oceń artykuł

Wszystko na temat:
Seriale News 365 dni Sandman Netflix

Top 5

Najnowsze

CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.

Przejdź do strony Zabierz mnie stąd
Copyright 2009-2022, Eurozet Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć na stronę główną antyradio.pl
Wróć na antyradio.pl