"Sandman", "He-Man" i "Kolejne 365 dni" - oto lista nowości Netflix na sierpień 2022
Kto powiedział, że sierpień trzeba spędzać nad morzem? Można na przykład na wichrowych wzgórzach, Śnieniu, w Key House, czy Sherman Oaks.
Sandman, Kolejne 365 dni, czy He-Man - oto nowości Netflix na sierpień 2022
W tym miesiącu na Netflix: komedia pomyłek w polskim wydaniu, czyli "Gry rodzinne" (w rolach głównych Eliza Rycembel, Bartosz Gelner i Piotr Pacek). Poznamy takze finałowe losy rodzeństwa Locke w ostatnim sezonie serialu "Locke & Key". Na Netflix w sierpniu premierę będzie miała również produkcja "Sandman" na podstawie popularnej serii komiksów stworzonej przez Neila Gaimana.
Oprócz tego zobaczymy jeszcze "Kolejne 365 dni", a także nowe odcinki "The Good Doctor", czy "Wichrowych wzgórz". Zobaczcie zapowiedź wideo poniżej:
W "Sandmanie", po latach Morfeusz, Władca Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc. Wśród nowości jest też m.in. film "Dzienna zmiana", w którym łowca wampirów z Los Angeles (Jamie Foxx) ma tydzień, żeby zdobyć pieniądze na szkołę i aparat ortodontyczny dla córki. Innymi słowy, przed nim naprawdę zabójcze dni.
Krótko mówiąc - będzie co oglądać. Pełną listę nowości zobaczycie poniżej:
- TWELVE MINUTES JUŻ WKRÓTCE!
- HEADS UP! JUŻ WKRÓTCE!
- RIVAL PIRATES JUŻ WKRÓTCE!
- IMMORTALITY JUŻ WKRÓTCE!
- DELHI CRIME: SEZON 2 JUŻ WKRÓTCE!
- DROGA DO AWANSU JUŻ WKRÓTCE!
- KAWIARNIA MINAMDANG 01/08/2022
- WIELKODRZEWO 01/08/2022
- PROGNOZY POGODY I MIŁOŚCI 02/08/2022
- RICARDO QUEVEDO: JUTRO BĘDZIE GORZEJ 02/08/2022
- DOBREGO DNIA, VERÔNICO: SEZON 2 03/08/2022
- BUBA 03/08/2022
- TO NIE WINA KARMY 03/08/2022
- TOTALNY CHAOS: WOODSTOCK ’99 03/08/2022
- MARKIZA TAMARA FALCÓ 04/08/2022
- BRACIA GIGAROBOTY 04/08/2022
- KAKEGURUI TWIN 04/08/2022
- SEZON ŚLUBÓW 04/08/2022
- SANDMAN 05/08/2022
- CARTER 05/08/2022
- DARLINGS 05/08/2022
- WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA: EWOLUCJA – FILM 05/08/2022
- RECLAIM 06/08/2022
- KRYPTONIM: IMPERATOR 08/08/2022
- DRUŻYNA ZENKO: SEZON 2 08/08/2022
- I JUST KILLED MY DAD 09/08/2022
- OPERACJA RENOWACJA 10/08/2022
- KUCHENNE POTYCZKI: BRAZYLIA 10/08/2022
- LOCKE & KEY: SEZON 3 10/08/2022
- SZKOLNE OPOWIEŚCI: SERIAL 10/08/2022
- MAŁŻEŃSTWO PO INDYJSKU: SEZON 2 10/08/2022
- PIOSENKA PROSTO Z SERCA 10/08/2022
- ARGENTYŃSKI SKOK STULECIA 10/08/2022
- DOTA: DRAGON'S BLOOD: CZĘŚĆ 3 11/08/2022
- LEO BAKER: ŻYCIE NA DESCE 11/08/2022
- JESZCZE NIGDY...: SEZON 3 12/08/2022
- MODELOWA RODZINA 12/08/2022
- 13: MUSICAL 12/08/2022
- DZIENNA ZMIANA 12/08/2022
- DEEPA I ANOOP 15/08/2022
- SPORTOWE OPOWIEŚCI: DZIEWCZYNA, KTÓRA NIE ISTNIAŁA 16/08/2022
- SPORTOWE OPOWIEŚCI: WZLOT I UPADEK AND1 23/08/2022
- SPORTOWE OPOWIEŚCI: FAUL NIESPORTOWY 30/08/2022
- OGIEŃ I ŻAR 17/08/2022
- NIKT NIE JEST PODEJRZANY 17/08/2022
- DWA ŻYCIA 17/08/2022
- ROYALTEEN 17/08/2022
- W GŁOWIE KOTA 18/08/2022
- HE-MAN I WŁADCY WSZECHŚWIATA: SEZON 3 18/08/2022
- TEKKEN: BLOODLINE 18/08/2022
- ECHA 19/08/2022
- KLEO 19/08/2022
- ALMA 19/08/2022
- MAGICY MAKIJAŻU: SEZON 4 19/08/2022
- KOLEJNE 365 DNI 19/08/2022
- FILUŚ I KUBUŚ: CZĘŚĆ 2 19/08/2022
- FULLMETAL ALCHEMIST THE REVENGE OF SCAR 20/08/2022
- CHAD AND JT GO DEEP 23/08/2022
- ZAGINIONY OLLIE 24/08/2022
- MO 24/08/2022
- PORADY RÓŻOWEJ BRYGADY: BRAZYLIA 24/08/2022
- SELLING SUNSET: ORANGE COUNTY 24/08/2022
- PRZEZ OGIEŃ 24/08/2022
- Z NAMI NIE MA ŻARTÓW 24/08/2022
- RUNNING WITH THE DEVIL: THE WILD WORLD OF JOHN
- MCAFEE 24/08/2022
- TO JEST MIŁOŚĆ 25/08/2022
- HISTORIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH: SEZON 2 25/08/2022
- ANGRY BIRDS: LETNIE SZALEŃSTWO: SEZON 3 25/08/2022
- RILAKKUMA W PARKU ROZRYWKI 25/08/2022
- DRIVE HARD: THE MALOOF WAY 26/08/2022
- LUDIK 26/08/2022
- MIŁOŚĆ DLA DOROSŁYCH 26/08/2022
- CZAS DLA SIEBIE 26/08/2022
- PULS SEULU 26/08/2022
- ONA TU RZĄDZI 29/08/2022
- MIGHTY EXPRESS: SEZON 7 29/08/2022
- WYZNANIA MORDERCÓW: SEZON 3 30/08/2022
- CLUB AMÉRICA VS. CLUB AMÉRICA 31/08/2022
- PRZYPADKOWY PRZECHODZIEŃ 31/08/2022
- GRY RODZINNE 31/08/2022
TYTUŁY NA LICENCJI
- WICHROWE WZGÓRZA 01/08/2022
- THE GOOD DOCTOR: SEZON 4 02/08/2022
- LALECZKA CHUCKY 3 16/08/2022
- ŻĄDŁO 16/08/2022
- DAN IN REAL LIFE 16/08/2022
- THE WALKING DEAD: SEZON 11 CZĘŚĆ 1 22/08/2022
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