Scarlet Witch i Vision świętują ważny dzień w nowym fragmencie serialu "WandaVision"

Już niedługo rozpocznie się Faza Czwarta kinowego uniwersum Marvela. Inauguracją nowej ery MCU będzie pierwszy odcinek serialu "WandaVision". Oczekiwanie na premierę umili fanom nowy fragment produkcji o członkach Avengers.

"WandaVision" - nowy klip z serialu Marvela

Wszystko wskazuje na to, że serial "WandaVision" będzie się znacznie różnił od tego, do czego przyzwyczaiło nas kino superbohaterskie. Szef Marvel Studios - Kevin Feige zapowiedział zresztą, że pierwszy serial MCU jest swego rodzaju eksperymentem.

Pierwsze reakcje na "WandaVision" są niezwykle pozytywne, więc istnieje spora szansa, że będzie to eksperyment w pełni udany. Ze zwiastunów i zapowiedzi twórców wynika, że produkcja złoży hołd amerykańskim, sitcomom. W pierwszym klipie mogliśmy zobaczyć nawiązanie do serialu "Ożeniłem się z czarownicą". Drugi jest utrzymany w podobnej konwencji, ale pozbawiony nadnaturalnych sytuacji (nie licząc oczywiście faktu, że Vision jest syntezoidem). Zresztą przekonajcie się sami.

W powyższej humorystycznej scenie Vision wraca do domu, by zorientować się, że zapomniał o ważnej dla Scarlett Witch dacie. Heros próbuje wyjść z sytuacji z twarzą i udaje, że doskonale wie, dlaczego termin jest zapisany w kalendarzu ściennym. Niestety fragment kończy się, zanim widzowie mają szansę na poznanie konkluzji rozmowy pomiędzy bohaterami. Całość została utrzymana w naiwnym i staroświeckim klimacie sitcomów lat 60., co potęguje czarnobiały filtr, mający przypominać efekt starej telewizji.

Niewykluczone, że pozornie błaha scenka w rzeczywistości okaże się mieć o wiele bardziej mroczne znaczenie. Wszystko wskazuje na to, że większa część serialu rozgrywa się w rzeczywistości wykreowanej przez Wandę Maxmimoff, która nie może poradzić sobie po stracie ukochanego. Jakie wydarzenie skrywa data? Przekonamy się już za jakiś czas.

"WandaVision" - kiedy premiera?

W serialu ze scenariuszem Jaca Schaeffera reżyserowanym przez Matta Shakmana wystąpili Elizabeth Olsen w roli Wandy Maximoff/Scarlet Witch, Paul Bettany jako Vision, Randall Park jako Agent Jimmy Woo, Kat Dennings w roli Darcy Lewis, Teyonah Parris wcielającą się w dorosłą Monicę Rambeau oraz Kathryn Hahn grającą tajemniczą Agnes. Do obsady dołączyła również Emma Caulfield - gwiazda serialu "Buffy: Postrach wampirów", która wcielała się w Anyę Jenkins. Na razie nie wiadomo, kogo zagra w produkcji Marvela. Aktorka poinformowała o nowej roli za pośrednictwem Twittera.

"WandaVision" trafi na platformę streamingową Disney+ już 15 stycznia 2021 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial będzie dostępny w Polsce. Zdradzono jednak, że pierwszy sezon będzie liczył 9 odcinków.