Scenarzysta "Simpsonów" przyznał, że serial przewidział epidemię COVID-19 i mordercze szerszenie

Twierdzenia, jakoby serial animowany "Simpsonowie" przewidywał przyszłość są dość częstym zjawiskiem. Do najpopularniejszych zaliczają się choćby prezydentura Donalda Trumpa, przejęcie studia FOX przez Disneya, czy teledysk do "Wrecking Ball" Miley Cyrus. W ostatnich miesiącach fani zaczęli spekulować, czy kultowa produkcja nie przewidziała przypadkiem pandemii koronawirusa. Scenarzysta serialu odniósł się do tych rewelacji.

"Simpsonowie" przewidzieli koronawirusa?

W 1993 roku ukazał się odcinek "Simpsonów", w którym mieszkańcy Springfield zmierzyli się z chorobą zwaną "Osaka Flu". Wirus rozprzestrzenił się w miasteczku z prędkością światła, po tym, jak jego mieszkańcy masowo zamawiali sokowirówki z Japonii. Wcześniej, gdy widzieliśmy system pakowania sokowirówek, jeden z pracowników hurtowni zwrócił się do kolegi z prośbą: "Nie mów szefowi, że mam grypę". Następnie kaszlnął pochylając się nad skrzynką, "wysyłając" tym samym wirusa do USA. Choć w tym przypadku wirus przybył z Japonii, nie chińskiego Wuhan, internauci szybko podchwycili temat twierdząc, że "Simpsonowie" kolejny raz przewidzieli przyszłość.

Na tym jednak nie koniec. W tym samym odcinku dochodzili do sytuacji, w której desperacko poszukujący lekarstwa mieszkańcy przewracają ciężarówkę, na której widniał napis: "Uwaga: niebezpieczne pszczoły". Zdaniem internautów odnosi się to do faktu, iż w ostatnich tygodniach w Stanach Zjednoczonych odnotowano przypadki pojawienia się morderczych szerszeni azjatyckich.

Do rzekomego przewidywania przyszłości przez "Simpsonów" odniósł się scenarzystka rzeczonego odcinka - Bill Oakley. Zamieścił na Twitterze krótki wpis, w którym stwierdził, że faktycznie, przewidzieli taki obrót spraw.

Cała sytuacja ma oczywiście charakter humorystyczny, nie zmienia to jednak faktu, że wielu fanów wciąż nie może się nadziwić tak licznym zbiegom okoliczności.